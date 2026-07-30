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La diputada de Sumar Tesh Sidi acusa a Marruecos de "utilizar a menores" contra España

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Madrid, 30 jul (EFE).- La diputada de Más Madrid perteneciente al grupo Sumar y de origen saharaui, Tesh Sidi, ha acusado este jueves a Marruecos de utilizar a menores como arma contra España después de la entrada ilegal de miles de migrantes a Ceuta.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, la parlamentaria ha asegurado que Marruecos "instrumentaliza" a su población y ha advertido que hasta que no haya relaciones bilaterales serias y se permita "una crítica firme" al país africano, seguirá pasando todos los veranos.

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"Eso es con lo que juega la dictadura marroquí", ha escrito al tiempo que ha señalado que "no se puede negociar con un régimen que recurre una y otra vez a instrumentalizar la desesperación humana".

Sidi ha subrayado que no es la primera vez que Marruecos actúa, a su juicio, de esta manera y se ha preguntado cuál es el motivo para que haya sucedido.

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En esa sentido, ha deslizado como uno de los posibles motivos el reciente viaje del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a Argelia -con quien Marruecos no tiene relaciones diplomáticas- o un "mandato" del presidente estadounidense, Donald Trump, por "rechazar el uso" de las bases militares que ese país tiene en Rota y Morón para participar en conflictos bélicos. EFE

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