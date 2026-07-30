La diputada de Sumar Tesh Sidi acusa a Marruecos de "utilizar a menores" contra España

Guardar

Madrid, 30 jul (EFE).- La diputada de Más Madrid perteneciente al grupo Sumar y de origen saharaui, Tesh Sidi, ha acusado este jueves a Marruecos de utilizar a menores como arma contra España después de la entrada ilegal de miles de migrantes a Ceuta.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, la parlamentaria ha asegurado que Marruecos "instrumentaliza" a su población y ha advertido que hasta que no haya relaciones bilaterales serias y se permita "una crítica firme" al país africano, seguirá pasando todos los veranos.

PUBLICIDAD

"Eso es con lo que juega la dictadura marroquí", ha escrito al tiempo que ha señalado que "no se puede negociar con un régimen que recurre una y otra vez a instrumentalizar la desesperación humana".

Sidi ha subrayado que no es la primera vez que Marruecos actúa, a su juicio, de esta manera y se ha preguntado cuál es el motivo para que haya sucedido.

PUBLICIDAD

En esa sentido, ha deslizado como uno de los posibles motivos el reciente viaje del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a Argelia -con quien Marruecos no tiene relaciones diplomáticas- o un "mandato" del presidente estadounidense, Donald Trump, por "rechazar el uso" de las bases militares que ese país tiene en Rota y Morón para participar en conflictos bélicos. EFE