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La avería de un tren en Córdoba afecta a la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

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Córdoba, 30 jul (EFE).- La avería de un tren entre las localidades cordobesas de Conquista y Villanueva de Córdoba puede afectar, según Adif, al resto de circulaciones de alta velocidad que conectan Madrid con Andalucía.

En sus redes sociales, Adif ha explicado que esta incidencia puede provocar retrasos en los distintos trenes de alta velocidad entre la capital de España y la comunidad andaluza.

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Conquista, en el límite de la provincia de Córdoba con la de Ciudad Real y a 103 kilómetros de la capital, y Villanueva de Córdoba son dos localidades de la comarca de Los Pedroches por las que transcurre la vía de alta velocidad que tiene parada en la segunda de ellas. EFE

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