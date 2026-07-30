La avería de un tren en Córdoba afecta a la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Córdoba, 30 jul (EFE).- La avería de un tren entre las localidades cordobesas de Conquista y Villanueva de Córdoba puede afectar, según Adif, al resto de circulaciones de alta velocidad que conectan Madrid con Andalucía.
En sus redes sociales, Adif ha explicado que esta incidencia puede provocar retrasos en los distintos trenes de alta velocidad entre la capital de España y la comunidad andaluza.
PUBLICIDAD
Conquista, en el límite de la provincia de Córdoba con la de Ciudad Real y a 103 kilómetros de la capital, y Villanueva de Córdoba son dos localidades de la comarca de Los Pedroches por las que transcurre la vía de alta velocidad que tiene parada en la segunda de ellas. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno pone fin a la emergencia de interés nacional por el fuego de Ávila y Madrid
Los fuegos activos en la Comunidad de Madrid, Ávila, Zamora, León y Castellón mantienen desplegado un amplio dispositivo de extinción durante la ola de calor
Cómo hacer palitos de hojaldre rellenos con mermelada de fresa: una receta fácil de elaborar en menos de 30 minutos
Un postre crujiente ideal para preparar en casa y sorprender en la mesa
El príncipe Harry, Elton John y Elizabeth Hurley se enfrentan a pagar más de 20 millones de euros al ‘Daily Mail’
Después de once semanas de juicio y una derrota total, el príncipe y sus codemandantes se enfrentan ahora a la factura más cara de su batalla contra la prensa británica
Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas
Transportes garantiza 683 circulaciones de Media Distancia, Alta Velocidad y Larga Distancia durante la jornada
Electrodomésticos que no debes combinar en un mismo ladrón: una sobrecarga eléctrica puede provocar un incendio
Enchufar varios electrodomésticos en una regleta es una práctica extendida en los hogares, pero no todos los aparatos son compatibles y la combinación de varios de alto consumo puede sobrecargar el sistema y provocar averías o incendios
MÁS NOTICIAS