La Audiencia de Valencia condena a 15 años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a dos menores

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha impuesto una pena de 13 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal a menor de 16 años, y de otros dos años de cárcel por un delito de agresión sexual a menor a un hombre por someter a diferentes prácticas sexuales a dos niños, de 14 y 11 años respectivamente.

El condenado no podrá acercarse a menos de 500 metros de los menores, sus domicilios o lugar de trabajo, ni comunicarse con ellos por ningún medio durante 14 años en el caso de la primera víctima y durante 3 en el caso de la segunda, y deberá indemnizarlos con 60.000 y 5.000 euros, respectivamente, por los daños morales que sufrieron las víctimas a consecuencia de los hechos, informa el Tribunal Superior de Justicia en la Comunita Valenciana (TSJCV).

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La sentencia, que no es firme, inhabilita al condenado para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad, retribuidos o no, que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad durante 21 años.

Los hechos comenzaron en febrero de 2022 cuando el penado, que vivía en el municipio de Anna con su madre y un amigo, acogió en su vivienda a la primera de las víctimas, un menor de 14 años que había tenido problemas en un colegio en Alemania y que contaba con el consentimiento de sus padres para instalarse con el condenado con la intención de que este le ayudara.

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Según el relato de hechos probados, la relación entre ambos se basó en la confianza del menor en el adulto, al que admiraba y al que consideraba como un padre. El hombre aprovechó esta circunstancia para aproximarse al niño, que se instaló en varias caravanas cercanas a su casa, y realizarle tocamientos en sus partes íntimas. Pasados unos meses comenzó a someterlo a diferentes prácticas sexuales con una periodicidad casi diaria. Los contactos se redujeron hasta que cesaron definitivamente a lo largo del año 2023.

Posteriormente, durante los meses de enero a abril de 2024, el hombre entró en contacto con la segunda víctima, un niño de 11 años que estaba de vacaciones con su madre quien ubicó su autocaravana en una zona próxima a la vivienda del condenado.

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Durante esta estancia, la madre y su hijo establecieron una relación con el núcleo del penado, lo que generó que, en un día indeterminado entre los meses de febrero y marzo, el hombre propuso al niño que le acompañara hasta una vivienda localizada en Sellent, de la que tenía las llaves.

Una vez en la casa, le ofreció golosinas y, con ánimo libidinoso, le realizó tocamientos, hasta que la víctima se opuso. El condenado paró y advirtió al niño que, si contaba algo a su madre, le pasaría algo malo.

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