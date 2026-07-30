Jensen Plowright gana al esprint en Skive y Wout van Aert sigue líder en Dinamarca

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Redacción Deportes, 30 jul (EFE).- El ciclista australiano Jensen Plowright (Alpecin - Premier Tech) se impuso en un ajustadísimo esprint en la segunda etapa de la Vuelta a Dinamarca, que se disputa del 29 de julio al 2 de agosto, en una jornada en la que el belga Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) fue segundo por centímetros y conservó su liderato de la general.

El segundo día de competición deparaba al pelotón 183,8 kilómetros, con 1.099 metros de desnivel positivo acumulado, entre Glyngøre y Skive. El final, dentro de un circuito al que debían dar tres vueltas, incluía un ascenso de 700 metros al 2,9 % de pendiente media.

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Los primeros intentos de formar una fuga se dieron prácticamente desde la salida oficial. Se consolidó un grupo de siete corredores, formado por Samuele Zoccarato (MBH Bank - CSB), Nikolaj Mengel (Airtox - Carl Ras), Hjalmar Klyver (Lucky Sport), Otto Schultz Jølving, Sebastian Nielsen (ColoQuick), Aksel Bech Skot-Hansen (Give Steel) y Gustav Wang (selección de Dinamarca).

Pronto consiguieron una diferencia de dos minutos y medio sobre el pelotón. La ventaja llegó a superar los cuatro minutos, pero volvió a reducirse antes del tramo final de la etapa, controlada por el Visma de Wout van Aert, líder de la general, el Uno-X, el Unibet Rose Rockets y el Alpecin.

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A falta de 64 kilómetros para el final de la etapa, hicieron su aparición los abanicos en el pelotón. Por detrás quedó, por ejemplo, el sueco Jakob Söderqvist, por lo que su Lidl - Trek se retiró de la parte delantera del grupo. El corte provocado por los abanicos fue rápidamente solventado por los equipos, sin dejar a los favoritos fuera de juego.

30 kilómetros más tarde, Mengel y Klyver se descolgaron del grupo cabecero, cuando el pelotón estaba a apenas 30 segundos de lo que restaba de escapada. En la penúltima subida, se quedaron solos por delante Nielsen, vestido con el maillot verde, y Skot-Hansen.

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Con el dúo de cabeza a la vista de sus perseguidores, empezaron los movimientos para darles caza. A falta de 16,7 kilómetros, el primer grupo que había saltado del pelotón neutralizó a los dos de delante. A falta de 6,5, después de un esfuerzo titánico del Visma, todos se habían reintegrado en el pelotón.

El grupo llegó muy estirado a un final rápido y nervioso, con movimientos para tratar de evitar un final con esprint masivo, pero no lo consiguieron. En la llegada, sin trenes claros para los velocistas, parecía que Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) iba a llevarse su segunda victoria, pero el corredor de Alpecin Jensen Plowright le adelantó sobre la línea de meta por su izquierda. El belga, eso sí, conserva el maillot azul de líder de la general.

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La tercera etapa de la Vuelta a Dinamarca, la más larga de la prueba, recorrerá 202,6 kilómetros entre las localidades de Fredericia y Vejle. El pelotón subirá dos veces a Tingkaervej (1 kilómetro al 5,6 % de pendiente media) y otras dos a Velje - Sovej (700 metros al 9 %). EFE