Hallan un cadáver en la costa occidental de Málaga, el cuarto en esta semana

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Málaga, 30 jul (EFE).- El cadáver de una persona, supuestamente migrante, han sido localizado por Salvamento Marítimo en la costa occidental de la provincia de Málaga, el cuarto en esta semana.

El cuerpo ha sido hallado en el mar por un velero frente al Puerto de la Duquesa en Manilva, que alertó del hecho inmediatamente y una patrullera de Salvamento Marítimo lo rescató, según ha informado a EFE la Subdelegación del Gobierno.

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De las primeras pesquisas se desprende que podría tratarse de un hombre de unos 20 o 25 años, vestía con un neopreno, un bañador y una aleta y todo apunta a que ha fallecido por sumersión.

Este sería el cuarto cadáver que aparece esta semana en la costa occidental de la provincia de Málaga, después de que este martes fueran hallados tres más.

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Uno de ellos fue encontrado 22 millas al este de Estepona, un segundo en una mejillonera de esta localidad y otro cerca de Manilva.

Los cuerpos podrían corresponder a migrantes que habrían intentado pasar a nado hasta Ceuta y habrían llegado hasta la costa malagueña arrastrados por las corrientes, ha indicado. EFE

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