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Guardias civiles exigen medidas al Gobierno ante la crisis "insostenible" de Ceuta

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Madrid, 30 jul (EFE).- Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil Jucil e Independientes de la Guardia Civil (IGC) han exigido este jueves al Gobierno que tomen medidas ante la situación "insostenible" en la que se encuentra la ciudad autónoma de Ceuta por la actual crisis migratoria, con la llegada de entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días.

En un comunicado, Jucil califica la situación actual de "invasión orquestada", por lo que exigen "una actuación inmediata y responsabilidades políticas directas al Gobierno", en concreto al Ministerio del Interior y al de Defensa por su "inacción" y "la puesta en riesgo de las vidas de los propios inmigrantes".

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"Mientras Marruecos está dejando pasar a todo el mundo de forma indiscriminada y los inmigrantes están entrando por miles, las autoridades españolas mantienen a los militares encerrados en los cuarteles. Esta inacción deja el peso de la contención casi en exclusiva sobre los hombros de la Guardia Civil —que no puede actuar sola ante tal magnitud—, acompañada de intervenciones puntuales de algunos agentes de la Policía Nacional limitadas a la identificación", sostiene Jucil en el comunicado.

A criterio de Jucil, la plantilla de la Guardia Civil destinada en Ceuta, formada por 550 agentes más los efectivos del servicio marítimo, la Unidad de Actividades Subacuáticos y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) se encuentra "tensionada la límite", una "falta estructural de efectivos que se agrava durante los meses de verano debido al periodo vacacional".

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Por su parte, el presidente de IGC, Daniel Fernández, ha denunciado "la situación de colapso absoluto que se está viviendo en Ceuta a causa de la presión migratoria", que hace que la realidad sobre el terreno sea "insostenible", y ha recordado que la asociación venía alertando al respecto "de forma reiterada, sin que se hayan tomado las medidas preventivas necesarias".

"​No podemos permitir que la Guardia Civil vuelva a ser el único parapeto ante una gestión migratoria deficiente y la falta de previsión de las administraciones. Se están sobrepasando todas las capacidades operativas del perímetro fronterizo y del servicio marítimo", sostiene Fernández en un comunicado de la asociación.

Por ello, IGC ha reclamado al Gobierno "un refuerzo inmediato y permanente de personal en la Comandancia de Ceuta mediante la asignación de GRS", que se dote de los medios materiales adecuados y una "estrategia clara y un protocolo de actuación firme por parte del Ministerio del Interior que no deje a los guardias civiles a la intemperie institucional ante situaciones de extrema presión". EFE

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