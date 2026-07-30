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Facundo Bernal, "impresionado totalmente" con Deossa

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Sevilla, 30 jul (EFE).- El mediocentro uruguayo Facundo Bernal ha confesado que, de entre sus nuevos compañeros en el Betis, se ha sentido "impresionado totalmente" con el juego, el despliegue y la polivalencia del centrocampista colombiano Nelson Deossa.

Facundo Bernal, quien ha llegado al Betis procedente del Fluminense brasileño, se va ensamblando en los esquemas del chileno Manuel Pellegrini, quien lo ha alineado en los amistosos de pretemporada, el último de los cuales se saldó con una contundente victoria ante el Olympique de Lyon.

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De los cuatro goles marcados al conjunto francés en La Línea de la Concepción, uno de ellos fue de Deossa, quien ha sonado con insistencia para salir del Betis aunque Pellegrini viene contando con el medio cafetero en una posición que no es la suya, la de delantero centro.

Facundo Bernal se refirió a esta circunstancia en declaraciones a los medios del club y dijo que conocía a algunos de sus compañeros porque los tiene "vistos de muchos años", pero el que más le sorprendió fue Deossa, porque sabe que "es mediocampista pero está jugando de nueve: y la verdad que me ha impresionado totalmente", afirmó.

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"La verdad es que viene haciendo muy buen trabajo. Más allá de lo que se habla, que si se va o se queda, él está metido muy bien dentro de lo que es Betis", abundó sobre Deossa el centrocampista uruguayo, satisfecho por su integración en la dinámica de pretemporada de su nuevo equipo.

Bernal, quien el próximo 21 de agosto cumplirá 23 años, destacó que con los compañeros que tiene "se hace todo muy fácil, con los referentes" y afirmó que "cada día es espectacular" para él y se va "acoplando muy rápido al equipo”.

"El entrenador me pide que sea ese pivote, que trate de recuperar y juegue simple, sencillo, para que los demás que tengan calidad, como se ve en el campo, intenten jugar hacia adelante para concretar la jugada de gol”, explicó.

De la victoria ante el conjunto lionés sacó conclusiones más amplias y consideró que están "todavía en una preparación, faltan jugadores, faltan ajustar detalles", aunque lo están "haciendo de muy buena manera y hay que seguir por este camino". EFE

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