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Estudiantes universitarios ven inaceptable que el PP paralice 3.400 contratos a docentes

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Madrid, 30 jul (EFE).- La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) considera "inaceptable" que las comunidades gobernadas por el PP hayan paralizado los fondos del programa María Goyri, que supone la contratación de 3.400 profesores ayudantes doctor en las universidades públicas.

Después de que el Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria tuviera que ser suspendido ayer por la ausencia de once comunidades autónomas gobernadas por el PP, ante la emergencia de los incendios forestales, los estudiantes de la universidad pública avisan de que "la paralización de estos fondos genera una incertidumbre que dificulta la planificación de las plantillas y pone en riesgo la incorporación o la nómina de miles de docentes previstos para el próximo curso".

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"Si este bloqueo se mantiene, las universidades podrían verse obligadas a asumir con sus propios presupuestos unos costes que corresponden a las comunidades autónomas o, por el contrario, retrasar o paralizar contrataciones imprescindibles para garantizar una docencia de calidad", señala CREUP en un comunicado.

Los estudiantes universitarios acusan a los gobiernos del PP de dar un "nuevo golpe al sistema público universitario" y ven "inaceptable" un tratamiento "tan poco prioritario" hacia miles de profesores y profesoras que afectan directamente a la calidad de la enseñanza.

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"El estudiantado no puede ser quien pague las consecuencias de bloqueos injustificados por parte de algunas comunidades autónomas. Las universidades necesitan estabilidad y certidumbre, no bloqueos que comprometan su funcionamiento y trasladen la incertidumbre a quienes estudian y trabajan en ellas", recalcan.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades recordó ayer que a la reunión podrían haber asistido altos cargos autorizados si los consejeros no hubieran podido y que el encuentro, que también podía ser telemático, se prolongaría unos 30 minutos.

La reunión del pleno iba a autorizar un acuerdo ya pactado para la distribución de 150 millones de euros con el fin de estabilizar los contratos de 3.400 docentes en 2026; un paso necesario para poder continuar con el procedimiento administrativo ya que antes de ordenar la transferencia a las comunidades se requerían otros trámites internos.

Posteriormente, cada comunidad autónoma debía completar sus propios procedimientos administrativos para hacer llegar esos recursos a sus universidades.

El Ministerio había organizado el calendario para que las comunidades autónomas recibieran los fondos lo antes posible y de momento no tienen previsto convocar una nueva reunión, según han adelantado a EFE fuentes de Universidades.

"Resulta especialmente incomprensible que esta situación se produzca cuando el acuerdo ya había sido aprobado por unanimidad en la Comisión Delegada de la propia Conferencia y únicamente quedaba su ratificación formal", recuerdan los estudiantes de las universidades públicas.EFE

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