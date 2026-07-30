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Este jueves, máximas de 42 grados y noches tropicales en el segundo día de ola de calor

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Madrid, 30 jul (EFE).- Este jueves, segundo día de la ola de calor en España, las temperaturas serán de nuevo muy elevadas, pudiendo superar los 42º en valles fluviales del cuadrante suroeste, zonas bajas del este y en el valle del Ebro, y con noches tropicales, por encima de 20º, en buena parte del país.

La cuarta ola de calor en lo que va de verano, que podría extenderse hasta la próxima semana, irá acompañada este jueves de cielos prácticamente despejados en la mayor parte del territorio, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Se formarán algunas nubes bajas y brumas en Galicia y en los litorales del Cantábrico que tenderán a remitir pero que podrían dejar alguna llovizna, en litorales mediterráneos y, por la tarde, en el tercio norte con algún chubasco dispersos en el valle del Ebro y aledaños.

Las máximas subirán en Canarias, el tercio este peninsular y Andalucía, especialmente en el golfo de Cádiz, con valores que podrán superar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias, y los 40-42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste, en áreas bajas del tercio este y del Ebro, mientras que bajarán solo en el Cantábrico y Galicia.

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Las mínimas ascenderán en la vertiente mediterránea y Canarias, pero descenderán en el alto Ebro, el oeste de Castilla y León, el sur de Galicia y el golfo de Cádiz.

Se espera calima en el sur de la península y noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en Canarias, el Mediterráneo, el Ebro y la mitad sur peninsular.

 En Canarias se esperan nubes bajas en la vertiente norte y cielos despejados en la sur, con viento alisio moderado y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas, así como calima en su extremo oriental.

- GALICIA: nuboso o con intervalos nubosos y predominio de nubes bajas en mitad norte, con posibilidad de brumas o nieblas en zonas altas y lloviznas en litorales del norte, además de presencia de calima en sudeste; mínimas a la baja en sureste y en ligero ascenso en el resto, máximas en descenso, notable en el noreste.

Viento de componente norte y flojo durante la primera mitad del día, con régimen de brisas en el litoral; por la tarde, también del norte, arreciando en fachada atlántica especialmente.

- ASTURIAS: nuboso con probables lluvias débiles durante la jornada, con brumas y nieblas vespertinas en cordillera y puntos dispersos del interior; temperaturas en descenso, notable en las máximas en las cumbres. Viento flojo variable, de componente norte por la tarde, momento en el que soplará con intensidad moderada en la costa.

- CANTABRIA: nuboso con predominio de nubes bajas y lluvias débiles en la segunda mitad del día, menos probables en Cantabria del Ebro. Temperaturas en descenso, moderado en el caso de las máximas y más notable en puntos de extremo sur. Viento flojo variable, de componente norte en horas centrales, cuando soplará con intensidad moderada en algunos tramos.

- PAÍS VASCO: tendiendo a nuboso con intervalos nubosos. Mínimas en descenso ligero y máximas en descenso generalizado, notable en amplias zonas del interior, aunque podrán superarse los 36º en puntos de la Rioja Alavesa. Viento flojo variable a primeras horas en el interior y flojo del oeste en costa, que tenderá a norte desde el mediodía en toda la región, con alguna racha fuerte en Álava.

- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso o despejado, aumentando la nubosidad a final del día, especialmente en el norte, sin descartar bancos de niebla en montañas de esta zona. Temperaturas en ligero descenso, salvo en las máximas del este y del sur; con viento flojo con intervalos de moderado y variable, fijándose del suroeste y oeste, con intervalos de norte al final en el norte.

- NAVARRA: poco nuboso o despejado en la mitad sur e intervalos nubosos en el norte, sin descartar chubascos tormentosos ocasionales y dispersos, de carácter seco, en Ribera Baja que pueden extenderse al tercio más oriental del centro y área pirenaica. Temperaturas a la baja, más notable en las máximas del cuadrante noroeste, aunque se superarán los 35º en el Pirineo, los 37 en la zona central y los 39 en la Ribera.

El viento será flojo y variable, con tendencia a sureste en horas centrales y arreciando a moderado del norte con rachas fuertes vespertinas.

- LA RIOJA: poco nuboso con algunas nubes medias y altas a final del día. Temperaturas en ligero descenso, con viento variable, de componente norte al final de la jornada, flojo con intervalos de moderado.

- ARAGÓN: despejado por la mañana, aumentando a intervalos de nubosidad de evolución diurna en zonas del sureste y del noreste de la comunidad por la tarde. Temperaturas en ascenso, con valores significativamente elevados que alcanzarán los 40-42 grados en los valles del Ebro y del Jalón. Viento flojo de componentes este y sur, aumentando a moderado por la tarde.

- CATALUÑA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas por la mañana en el litoral de Tarragona y de nubosidad de evolución diurna en divisoria de Pirineo por la tarde; temperaturas en ascenso, con valores elevados que llegarán a 40 grados en la depresión de Lérida y en Conca de Tremp, Viento flojo variable, de componente sur al mediodía y aumentando a moderado por la tarde.

- EXTREMADURA: poco nuboso con algunas nubes medias y altas. Temperaturas en ligero descenso y viento del oeste o suroeste o variable, flojo en general.

- COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios y viento flojo variable, de suroeste y más intenso en horas centrales.

- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad de evolución en sierras de Albacete, con presencia de calima ligera en cuadrante sureste y aledaños; máximas en ascenso, ligero en Albacete. Viento flojo variable, de componente oeste y suroeste en horas centrales, excepto en Albacete, que será de sur y sureste.

- COMUNIDAD VALENCIANA: despejado, excepto intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras horas. Máximas al alza en el interior y sur de Valencia, con valores significativamente elevados, de 38-40 grados, en el interior y prelitoral de Valencia. Viento flojo variable a primeras horas, tendiendo a sur y este a mediodía y con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.

- REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso o despejado, con brumas matinales en el litoral; temperaturas en descenso en el litoral y en ascenso en el interior; viento flojo variable que tiende a sureste por la tarde, ocasionalmente de intensidad moderada.

- BALEARES: despejado, pero con presencia de brumas matinales. Temperaturas en ligero aumento, con máximas de 37 grados en interior y noreste de Mallorca, y viento flojo del este y sureste con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en litorales y nubosidad de evolución diurna en sierras del interior oriental, sin descartar tormentas aisladas por la tarde. Presencia de polvo en suspensión en el sur. Mínimas en descenso en el tercio occidental y en ligero ascenso en el resto, mientras que las máximas suben de manera más acusada en el litoral onubense.

Viento flojo variable con brisas y levante moderado en el Estrecho, con intervalos fuertes.

- CANARIAS: poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas en general, e intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas en norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como por debajo de 400-700 metros del norte del resto de islas. Calima en zonas altas de islas montañosas, significativa en cumbres.

Temperaturas en ascenso ligero o moderado, alcanzando los 30-32 grados en medianías orientadas al sur y oeste y en zonas del interior y sureste de Fuerteventura. En Gran Canaria se podrán superar los 37º, con temperaturas nocturnas elevadas, mientras que en el sur y este de Tenerife se darán máximas de 34º.

El viento será moderado de noreste, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste de islas montañosas, interior sur de Lanzarote y sur de Jandía, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes, más probables por la tarde. EFE

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