España y Rusia se disputan el futuro de la natación artística

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Javier Villanueva

Redacción deportes, 30 jul (EFE).- Tras evitarse durante todo el año, los equipos de natación artística de España y Rusia se enfrentarán, por fin, en los Europeos que comenzarán este viernes en París, una cita en la que no sólo estará en juego el cetro continental, sino también quién marcará el camino a seguir en los próximos años.

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Desde la llegada de la entrenadora Andrea Fuentes, el equipo español no sólo quiere ganar, quiere revolucionar la 'sincro' y para ello, tras un año 2025 plagado de oros en Europeos y Mundiales, no dudó en recluirse en el CAR de Barcelona para repensar todos y cada uno de los elementos que conforman este deporte.

Una labor de "investigación y desarrollo", como la calificó la seleccionadora, con la que España tratará de seguir acercándose a China y Rusia, las dos potencias hegemónicas, a las que ya plantó cara, y de qué manera, en los pasados Mundiales de Singapur.

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De hecho, el conjunto español, pese a concluir tercero en el medallero, cerró la cita universal con más preseas, nueve -3 oros, 2 platas y 4 bronces-, que China, ganadora de cuatro oros y tres platas, y que Rusia, que en su retorno a la gran competición internacional tuvo que 'conformarse' con tres oros, tres platas y dos bronces.

Un resultado que provocó la salida, tras casi tres décadas al frente del equipo ruso, de la legendaria entrenadora Tatiana Pokrovskaya y la llegada a la dirección de Svetlana Romashina, la nadadora más laureada en la historia de este deporte.

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Relevo con el que Rusia no sólo pretende adaptarse a un nuevo reglamento al que China, de la mano de la española Anna Tarrés, y España parecen haber tomado mejor la medida, sino también recuperar el carácter ganador que siempre destiló Romashina, que cerró su carrera deportiva sin saber lo que es perder en unos Juegos, Mundiales o Europeos.

Una voracidad que sufrió en primera persona la entrenadora española Andrea Fuentes, que vio cómo Romashina la privaba del oro en la competición por equipos de los Juegos de Pekín 2008, así como en la modalidad de dúos, cuatro años más tarde, en los Juegos de Londres.

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Derrotas de las que Fuentes tratará de tomarse la revancha en estos Europeos de París, en los que todas las miradas estarán puestas en el duelo que los equipos de España y Rusia protagonizarán en la final de la rutina acrobática.

Una final en la que el conjunto español tratará de subir a lo más alto del podio con un espectacular ejercicio interpretado bajo los acordes del 'Berghain', el éxito planetario de la cantante Rosalía, que España ya estrenó el pasado mes de mayo en la prueba de la Copa del Mundo disputada en Pontevedra.

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Estreno que, pese a la impactante actuación del equipo español, no pudo saldarse con victoria por un fallo en la figura final del que, como recalcó la propia Andrea Fuentes, el grupo ha aprendido.

"El ejercicio estaba saliendo increíblemente bien hasta el último segundo y medio y ahí llegó el error por pensar que ya lo teníamos. Un error que se nos ha quedado clavado y que desde entonces lo hemos entrenado muchísimo", señaló Fuentes antes de partir a la capital francesa.

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Pero si España quiere marcar un antes y un después en la rutina acrobática con su 'Berghain', no menos ambiciosos son los objetivos de Rusia, que ha visto plasmado mejor que en ningún otro ejercicio el cambio de rumbo que supone la llegada de Romashina con su inquietante rutina acrobática "Muñecas del Caos".

Un deslumbrante ejercicio que llevó al conjunto ruso a la victoria en la prueba de la Copa del Mundo disputada a comienzos del mes de mayo en la ciudad china de Xian, donde vio hasta cuatro dieces de los jueces.

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"Sabemos que Rusia viene con un superequipo, como hemos visto en las pruebas de la Copa del Mundo, pero no queremos empequeñecernos, sino de sacar nuestros ases de la manga, que también tenemos muchos", advirtió Andrea Fuentes.

Ases entre los que destaca la presencia de Iris Tió, la indiscutible 'reina' de los Mundiales disputados el pasado año en Singapur, donde la española se colgó seis medallas, tres de ellas de oro.

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Una cifra que Tió, de 23 años, podría superar en el Centro Acuático Olímpico de París, donde disputará un total de siete pruebas, lo que supone que la barcelonesa tan sólo dejará de competir en la rutina técnica por equipos y el dúo mixto técnico. Todo un reto. EFE