España y Marruecos acuerdan la entrega urgente de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

Guardar

Madrid, 30 jul (EFE).- España y Marruecos han acordado este jueves reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta, donde han llegado entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días, y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente.

En un comunicado, el Ministerio del Interior ha destacado la "ejemplar colaboración" de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria y ha denunciado que las redes de tráfico de personas están "instrumentalizando" una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes. EFE

PUBLICIDAD