España remonta 29 puntos a Grecia y jugará las semifinales

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Madrid, 30 jul (EFE).- La selección española jugará las semifinales del Europeo sub-18 tras vencer a la de Grecia (66-69) en cuartos de final, en un partido en el que llegó a ir 29 puntos por debajo y que remontó liderada por el escolta Humberto Ruiz, que firmó 22 puntos.

España llegó a ir 29 puntos abajo a mediados del segundo cuarto. Sin embargo, gracias a un parcial de 7-26 en el último período recuperó la ventaja y aseguró el triunfo ante los helenos.

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El escolta del Asisa Joventut Humberto Ruiz fue el jugador más destacado del conjunto español con 22 puntos y 6 rebotes, sumando un total de 20 de valoración.

Tras una remontada para la historia, la selección española también se aseguró la clasificación para la próxima Copa del Mundo Sub-19.

España se enfrentará el próximo sábado a Eslovenia, que venció a Israel 87-95, en busca de una plaza en la final del torneo que se está disputando en Trento y Rovereto (Italia).

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España, vigente campeona del Eurobasket Sub-18, suma seis títulos en dicha categoría (1998, 2004, 2011, 2019, 2022 y 2025). EFE