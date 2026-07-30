Enric Mas, Nairo Quintana y Giulio Ciccone, se suman a favoritos para la Vuelta a Burgos

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Burgos, 30 jul (EFE)-. La Vuelta a Burgos, que se disputará del 4 al 8 de agosto, avanza en completar una participación de primer nivel con la confirmación de los corredores pre-inscritos de Movistar Team, Lidl-Trek, EF Education-EasyPost, Cofidis y TotalEnergies entre los que destacan Enric Mas, Nairo Quintana, Giulio Ciccone y el ecuatoriano Jefferson Alexander Cepeda, previsiblemente con un papel protagonista en la lucha por la clasificación general.

El equipo español Movistar Team acudirá con una de las formaciones más potentes del pelotón.

A la presencia de Enric Mas, tres veces segundo en la Vuelta a España, se suma la experiencia de Nairo Quintana, vencedor del Giro de Italia y de la ronda española, además de doble ganador de la Vuelta a Burgos.

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El bloque lo completan Juan Pedro López, Roger Adrià, Jorge Arcas, Diego Pescador y Pelayo Sánchez.

Por su parte, Lidl-Trek volverá a confiar en Giulio Ciccone, vencedor en las Lagunas de Neila en la pasada edición y uno de los mejores escaladores del circuito internacional.

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El italiano estará acompañado por corredores como Patrick Konrad, Thibau Nys, Julien Bernard, Sam Oomen, Otto Vergaerde y Héctor Álvarez.

Entre los equipos anunciados también figura EF Education-EasyPost, que tendrá como principal referencia al ecuatoriano Jefferson Alexander Cepeda, especialista en montaña y ganador de pruebas como el Tour de l'Ain y el Tour de Saboya. EFE

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