El presidente de Ceuta pide el apoyo del Estado ante la "absoluta emergencia migratoria"

Ceuta, 30 jul (EFE).- El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha advertido este jueves de que la crisis migratoria que se está produciendo en los últimos días en la ciudad es ya una situación de "absoluta emergencia humanitaria y social", por lo que ha vuelto a reclamar el apoyo del Estado.
"Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda de una actuación consecuente a través de un mando único que garantice que la respuesta sea enérgica, decidida e inmediata", ha declarado el presidente ceutí a varias emisoras de radio. EFE
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