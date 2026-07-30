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El nuevo 'Chiringuito' de Pedrerol se emitirá en Energy y los domingos también en Cuatro

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Madrid, 30 jul (EFE).- El programa ‘El Chiringuito’, en su nueva etapa en el grupo Mediaset, se emitirá en el canal Energy de domingo a jueves y en Cuatro los domingos a partir del 17 de agosto, coincidiendo con el inicio de LaLiga, según explicó este jueves su conductor, el periodista Josep Pedrerol.

"Venimos a pasarlo bien, la esencia va a ser la misma. Mediaset apuesta por el deporte y venimos a sumar", dijo el conocido presentador del programa, cuyo horario se mantendrá (00.00 horas) y que contará con una "cuenta atrás" de quince minutos previos de lunes a jueves.

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Además, anunció que 'El Chiringuito' contará con tres fichajes “que van a gustar mucho” y que se harán públicos próximamente.

Tras el posado ante los medios de comunicación presentes en el acto, Pedrerol, acompañado por Jaime Guerra, director de la división de Producción de Contenidos de Mediaset España, respondió a las preguntas de la prensa tras su sonada salida del grupo Atresmedia después de trece años en antena.

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El fichaje de Pedrerol, según confirmó él mismo, “se cerró en abril tras una comida” y aseguró que el objetivo es “trasladar al público que antes les seguía a Mediaset".

“Ha habido otras dos ofertas importantes, pero mi ilusión era estar aquí. Los primeros que me felicitaron fueron (los comunicadores) Ana Rosa (Quintana) e Iker Jiménez”, dijo.

El catalán, que se mostró ilusionado y agradeció las muestras de cariño, se definió como "el fichaje del año" de forma amistosa.

Respecto a la actualidad deportiva, explicó que "haber ganado el Mundial coloca al fútbol en España más arriba, es muy importante y 'El Chiringuito' es un reflejo de cómo se vive el fútbol en la sociedad".

"No es sólo un programa de fútbol, sino de entretenimiento. 'El Chiringuito' es la televisión más viva. Habéis hecho del entrenamiento y el deporte una historia televisiva", dijo Guerra sobre su último 'fichaje'.

‘El Chiringuito’ se despidió de Atresmedia el pasado 20 de julio tras los festejos de la segunda copa del mundo levantada por la selección española. Al día siguiente, la cuenta oficial del programa publicó su nuevo logo en redes sociales y, finalmente, este jueves se hizo público dónde se podrá ver.

Pedrerol (Barcelona, 1965) se ha convertido en una de las personas más influyentes del periodismo deportivo en España. Comenzó en la radio y desarrolló su carrera televisiva en Canal+ como copresentador, junto a Michael Robinson, de conocidos programas como ‘El Día Antes’ y ‘El Día Después’.

Más adelante, dio el salto a Intereconomía con la creación del programa de tertulia deportiva ‘Punto Pelota’. En 2013, fichó por Atresmedia y desde 2014, ha estado al frente del conocido ‘El Chiringuito de Jugones’. EFE

(foto)

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