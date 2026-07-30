El matrimonio que encerró a sus hijos en Oviedo mantiene suspendida la patria potestad

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Oviedo, 30 jul (EFE).- La Audiencia Provincial de Oviedo ha acordado mantener la medida cautelar de suspensión de la patria potestad, guardia y custodia para el matrimonio alemán que durante tres años y medio mantuvo aislados a sus tres hijos en una casa de las afueras de la capital asturiana.

Los menores, dos gemelos de 9 años y su hermano mayor de 11, seguirán a cargo de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en régimen de acogimiento residencial, ha informado este jueves la Fiscalía del Principado de Asturias, que había solicitado el mantenimiento de la medida cautelar tras la puesta en libertad del matrimonio el pasado 14 de julio.

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A partir de este momento, el Principado deberá arbitrar e implementar un régimen de encuentros y comunicaciones de los padres con sus tres hijos, consistente en una visita semanal a realizar en el lugar que la consejería entienda adecuado para este fin, y en comunicación telefónica o por videollamada dos veces por semana.

La Fiscalía solicitó el mantenimiento de la medida cautelar debido a que la reciente sentencia que supuso la puesta en libertad del matrimonio -un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense- no es firme y se ha anunciado la interposición de un recurso de casación.

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El Ministerio Público ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que a hace unas semanas favoreció la puesta en libertad del matrimonio, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) consideró que solo eran autores de un delito de abandono de familia, penado con seis meses de prisión.

La Fiscalía, que pedía penas de 25 años para cada progenitor al considerar que también eran culpables de los delitos de detención ilegal y maltrato psicológico, anunció que presentará un recurso de casación ante el Supremo ya que considera que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva.

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La Audiencia Provincial les había condenado el pasado mayo a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de maltrato psicológico habitual en el ámbito familiar y a otros seis meses de prisión por un delito de abandono de familia, mientras que les absolvió del de detención ilegal del que les acusaba también la Fiscalía y la acusación particular. EFE