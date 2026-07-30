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El juez rechazó alejar a la mujer asesinada de sus hijos tras la denuncia por maltrato

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Barcelona, 30 jul (EFE).- El juzgado de Violencia contra la Infancia de Barcelona denegó una orden de alejamiento de sus hijos para la mujer asesinada el pasado miércoles por su pareja, medida que la Fiscalía solicitó tras su detención por maltrato para proteger a los menores de una "preocupante situación familiar".

La Fiscalía de Barcelona ha remitido este jueves un comunicado en el que detalla la actuación de su Sección Especializada en la Protección de Personas Vulnerables (SEPV) en el caso de la mujer asesinada el pasado martes por su pareja en su domicilio de Barcelona.

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La mujer, de 34 años y nacionalidad brasileña, había sido detenida quince días antes por los Mossos d'Esquadra a raíz de una denuncia por malos tratos que presentó su pareja, en la que la acusaba de agredirles tanto a él como a los dos hijos menores, quienes estaban en el domicilio familiar cuando su padre mató supuestamente a puñaladas a su madre.

En el proceso penal abierto a raíz de la denuncia, la Fiscalía asegura que su actuación "estuvo orientada exclusivamente a la protección" de los dos hijos de la pareja, sin que correspondiera en esa causa determinar la "eventual existencia de otras formas de violencia en el ámbito de la pareja".

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Tras analizar las diligencias practicadas, añade el comunicado, la Fiscalía llevó a cabo una "valoración autónoma de los indicios existentes" en la que concluyó que "persistían elementos que aconsejaban adoptar medidas cautelares de protección".

La "preocupación" del ministerio público respondía, según el comunicado, "a la necesidad de evitar que los menores continuaran expuestos a un contexto familiar que, conforme a los datos disponibles en ese momento procesal, podía resultar perjudicial para su seguridad y para su adecuado desarrollo".

Por ese motivo, la Fiscalía se adhirió a la petición que planteó el padre de los niños -ahora detenido como presunto autor de la muerte de la madre- para que prohibiera a la mujer acercarse a los menores.

Asimismo, el ministerio público solicitó medidas para que los servicios sociales garantizaran una alternativa habitacional a la madre, que carecía de otro domicilio en el que residir, con el fin de "preservar a los niños de una situación de convivencia familiar que consideraba objetivamente preocupante mientras continuaba la investigación judicial.

El juez rechazó dichas medidas cautelares, por lo que la Fiscalía recurrió ante la Audiencia de Barcelona, al entender que "persistía una situación de riesgo" para los menores.

"La Fiscalía Provincial de Barcelona desea subrayar que su actuación respondió exclusivamente al cumplimiento de su deber constitucional de proteger a los niños, niñas y adolescentes cuando aprecia indicadores que aconsejan extremar las medidas de cautela", recalca el comunicado.

En su nota de prensa, la Fiscalía expresa también su "más profunda repulsa" por el asesinato y traslada su "cercanía y solidaridad a su familia y allegados, con una especial consideración hacia los dos hijos menores de edad de la pareja, cuya protección y bienestar constituyen en estos momentos una prioridad absoluta". EFE

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