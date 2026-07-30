El Juan Sebastián de Elcano regresa a Cádiz tras seis meses de navegación

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Cádiz, 30 jul (EFE).- El buque escuela de la Armada española Juan Sebastián de Elcano regresará este viernes 31 de julio al puerto de Cádiz tras completar su XCVIII Crucero de Instrucción, un viaje de más de seis meses de duración en el que ha recorrido once ciudades de ocho países y ha cruzado el Caribe y varios puertos de Estados Unidos.

Según ha informado el Ministerio de Defensa, el acto de llegada estará presidido por el almirante de la Flota, José Enrique Delgado Roig, acompañado por el alcalde de Cádiz, y contará con la presencia de la dotación del buque y de los guardiamarinas de la promoción que han participado en este crucero de instrucción.

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El regreso tendrá un significado especial este año, ya que los futuros oficiales de la Armada finalizarán su formación a bordo del emblemático velero directamente en Cádiz, después de que el buque no haya realizado la habitual escala en Marín, donde tradicionalmente concluye esta travesía formativa.

El Juan Sebastián de Elcano partió a comienzos de enero para iniciar su XCVIII Crucero de Instrucción y durante el recorrido ha visitado once ciudades de ocho países, con una especial presencia en Estados Unidos, donde participó en los actos conmemorativos del 250 aniversario de la Independencia del país.

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A principios de julio, el buque escuela tomó parte en una gran parada naval organizada por la Armada estadounidense con motivo del 4 de julio, junto a barcos de distintos países, antes de emprender desde Nueva York la travesía final por el océano Atlántico rumbo a Cádiz.

Como es tradición en la llegada del Juan Sebastián de Elcano a la bahía gaditana, la imagen de la Galeona, custodiada en la Iglesia de Santo Domingo, saldrá al encuentro del buque escuela.

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La Comandancia Naval de Cádiz y la Corporación de Prácticos de Cádiz embarcarán la imagen en la embarcación de prácticos 'Gades' para navegar hasta las proximidades del Bajo de las Puercas.

Una vez que ambas embarcaciones se encuentren, y siguiendo el protocolo naval establecido, el Juan Sebastián de Elcano realizará dos salvas de saludo a la Galeona con el cañón situado en la banda de estribor, al encontrarse la embarcación de prácticos en ese costado del buque.

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La llegada del buque escuela supondrá, además, el inicio de la cuenta atrás para la celebración de su centenario, una efeméride que tendrá lugar en los próximos años y que volverá a situar a Cádiz como escenario destacado de la historia de uno de los barcos más representativos de la Armada española. EFE

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