El incendio de Fermoselle (Zamora): 11.000 hectáreas quemadas y 75 kilómetros de perímetro

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Fermoselle (Zamora), 30 jul (EFE).- El incendio forestal de Fermoselle (Zamora), que afecta al parque natural Arribes del Duero, ha quemado en 24 horas cerca de 11.000 hectáreas y ha alcanzado un perímetro de 75 kilómetros, ha avanzado el director técnico de extinción del operativo de la Junta de Castilla y León Raúl de la Fuente.

El responsable de los trabajos para sofocar las llamas ha indicado que, por el momento, se han calcinado entre 10.000 y 11.000 hectáreas, según la estimación realizada al cumplirse 24 horas de un fuego que ha obligado a evacuar catorce poblaciones zamoranas y confinar otras dos.

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Los medios de extinción centran los trabajos en evitar que el fuego pueda llegar al cañón del Tormes y al del Duero y en reforzar las labores ante las previsiones de rachas de viento de hasta 40 kilómetros/hora previstas para esta tarde, según ha precisado. EFE

aff/mr/acm

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