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El Gobierno asegura que la "inmensa mayoría" de los agricultores respeta las normas

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Madrid, 30 jul (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que la "inmensa mayoría" de los agricultores y ganaderos respeta las normas de prevención antiincendios, cuidan el mundo rural y "hay que rendirles homenaje por ello".

En la rueda de prensa para presentar los datos del informe alimentario 2025, el ministro ha hecho referencia a los grandes incendios forestales que han asolado parte del centro peninsular y otros puntos del país para defender la labor de los productores agropecuarios.

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El ministro ha hecho este análisis después de trascender que el incendio de Ávila, el mayor de la historia reciente de España, habría sido causado por una máquina contratada por un grupo de ganaderos para abrir un camino.

Ha incidido que el sector agrario juega un papel "fundamental" porque "son los que cuidan del medio rural".

Por otro lado, ha puesto en valor el papel de los seguros agrarios para que los agricultores y ganaderos afectados hagan frente a este tipo de siniestros y ha mostrado la disposición del Ejecutivo central a aprobar las "medidas correspondientes" en caso de que fuese necesario.

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"Hay que tener la fotografía de conjunto para responder a la situación y lo haremos en cuanto dispongamos de los datos", ha remarcado el ministro.

Precisamente, Agroseguro ha confirmado este jueves que ya ha empezado a recibir los primeros partes de siniestros de productores afectados por los megaicendios del centro de la península y en el Vall d'Uixó (Castellón).

Para Planas, la situación es "extraordinaria desde el punto de vista climático" y de ahí la "lógica" que defiende el Gobierno de conseguir un pacto de Estado frente a la emergencia climática.

El objetivo es conseguir un pacto que no tenga "nada que ver con ideologías políticas".

El ministro ha recordado también las partidas millonarias que su Gobierno ha destinado recientemente a la ganadería extensiva, a la modernización del regadío, a los seguros agrarios o a la agricultura regenerativa porque son acciones, cree, que ayudan a prevenir y afrontar el impacto de los incendios. EFE

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