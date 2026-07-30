El gasto en prestaciones por nacimiento sube un 22,7 % hasta junio, a 2.285 millones

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Madrid, 30 jul (EFE).- El gasto en prestaciones por nacimiento y cuidado del menor se situó en 2.285 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un aumento del 22,7 % con respecto al mismo periodo de 2025, cuando ascendieron a 1.862 millones.

De acuerdo con los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el primer semestre del año se disfrutaron 231.656 prestaciones por nacimiento, un 3,3 % más que en el mismo periodo de 2026.

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Sin embargo, el número de permisos en ese periodo no coincide exactamente con el número de prestaciones tramitadas, ya que hay casos de prestaciones que pudieron iniciar el trámite en 2025 y continuar este año.

Así, en la primera mitad de 2026 se abonaron 248.500 prestaciones, 114.636 correspondientes al primer progenitor, habitualmente la madre, y 133.864, al segundo, normalmente el padre.

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Además, de entre ellas, se han gestionado 2.549 prestaciones en procesos de familias monoparentales, de las cuales 2.476 correspondieron a mujeres y 73 a hombres.

La duración media de las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor activas entre enero y junio ha sido de 112,7 días: 114,8 días para las mujeres y 110,8 para los hombres.

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Por comunidades autónomas, el mayor número de prestaciones por nacimiento corresponden a Andalucía (45.809), seguida por Cataluña (44.771), Madrid (40.914) y la Comunidad Valenciana (25.951 prestaciones). EFE