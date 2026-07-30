El Celta cierra el fichaje del central senegalés Abdoulaye Faye

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Vigo, 30 jul (EFE).- Celta y Bayer 04 Leverkusen han llegado a un principio de acuerdo para que el central senegalés Abdoulaye Faye juegue, en calidad de cedido, en el equipo gallego la temporada 2026-27, informaron a Efe fuentes cercanas a la negociación.

El futbolista zurdo, de 21 años, firmó por el conjunto alemán en el verano de 2025, procedente del BK Häcken sueco, y con un contrato de larga duración, hasta junio de 2030.

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La pasada temporada, no obstante, jugó cedido en el FC Lorient francés, con el que disputó 17 partidos en la Ligue 1 (1.446 minutos) y 2 en la Copa de Francia.

Abdoulaye Faye será la tercera incorporación del conjunto dirigido por Claudio Giráldez tras el lateral izquierdo Javi Galán y el centrocampista Aleix Febas. El club gallego, además, tiene avanzadas las negociaciones para la llegada de un portero. EFE

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Dmg/ARH