El avance en la extinción del incendio de Vall d'Uixó permite volver a casa a mil personas

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La Vall d'Uixó (Castellón), 30 jul (EFE).- Las tareas de extinción del incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón), que ha quemado ya 9.644 hectáreas y mantiene a 7.000 personas confinadas, "avanzan" pero sin permitir aún darlo por estabilizado, aunque las circunstancias sí permiten que un millar de vecinos de seis localidades vuelvan hoy a sus casas.

Así lo ha señalado este jueves el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Vall d'Uixó, un encuentro en el que las autoridades han aprobado que regrese a casa cerca de un millar de vecinos desalojados de Fuente de Ayódar, Ayódar, Torralba, Villamalur, Torralba, Azuébar y Almedíjar.

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El director técnico operativo del PMA, Fernando Pérez, ha destacado que las maniobras de extinción han marchado bien esta noche, en la que se ha podido "consolidar el perímetro del fuego en Artana", aunque las condiciones meteorológicas están dificultando las tareas ya de día, y ha descartado que se pueda hablar en breve de su estabilización. EFE

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