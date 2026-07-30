Educación y sindicatos ultiman el decreto que bajará las ratios de infantil y de bachiller

Guardar

Madrid, 30 jul (EFE).- El Ministerio de Educación ultima este jueves con los sindicatos públicos el nuevo decreto que bajará las ratios en las aulas, sobre todo en la etapa de infantil de 0 a 3 años, aunque sobre la mesa hay propuestas sindicales más ambiciosas, sobre todo en bachillerato y en Formación Profesional.

El grupo de trabajo que se creó para abordar las condiciones laborales del profesorado y que ha conseguido acordar mediante una ley -en tramitación en el Congreso- una rebaja del número de alumnos en primara y secundaria se reúne por tercera vez para abordar ahora el problema que acusan las educadoras de las escuelas infantiles.

PUBLICIDAD

El Ministerio ha trasladado un borrador para situar un máximo de 4 bebés por educadora en las aulas con menores de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las clases de dos a tres años, pero los sindicatos piden profundizar en otros asuntos.

De momento el decreto que está sobre la mesa incluye también bajar a un tope de 20 alumnos (frente a los 25 actuales) el máximo en el ciclo de Infantil de 3 a 6 años y disminuir hasta 30 (frente a los 35 actuales) los alumnos por clase en bachillerato.

PUBLICIDAD

El Ministerio se había comprometido a dejar listo antes del verano una norma que protegiera a las cuidadoras de las escuelas infantiles y que, por otra parte no requiere pasar por las Cortes Generales.

Sin embargo, frente a los sindicatos públicos que piden celeridad en esta reforma del decreto de 2010, las patronales de las escuelas infantiles, y de los colegios privados y concertados advierten de que obligará a destruir puestos de trabajo en el ciclo de 0 a 3 años.

PUBLICIDAD

La secretaría de Estado de Educación ha recibido en los últimos días a estas patronales y desde la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) se avisa de la preocupación que hay en el sector "si la reducción de ratios no va acompañada de una financiación suficiente".

La Cicae considera que esta rebaja de alumnos puede "comprometer la continuidad de buena parte de las más de 3.200 escuelas infantiles privadas existentes en España, además de las unidades de Educación Infantil integradas en colegios privados".

PUBLICIDAD

La asociación avisa de que cualquier reducción significativa de la oferta de plazas derivada de la inviabilidad económica de los centros podría provocar una regresión en el proceso de escolarización del primer ciclo de Educación Infantil.

En frente, los sindicatos públicos han aplaudido las medidas aunque piden más celeridad en su implantación ya que en el caso de infantil o primaria, las nuevas ratios entrarían en vigor en el curso 2027-2028, mientras que para la ESO están previstas para 2028-2029 y para el bachillerato en 2029-2030.

PUBLICIDAD

En la reunión de hoy está previsto que los sindicatos exijan reforzar la red de orientadores para que haya un profesional por cada 250 estudiantes (actualmente la media es de uno por cada 750 alumnos).

CC. OO. también pide incluir que todos los alumnos con necesidades educativas cuenten doble y la UGT señala la necesidad de bajar aún más la ratio en los cuatro años para no pasar de 8 a 20 alumnos entre los 3 y los 4 años de edad, mientras que ANPE aboga por incluir ratios mínimas de 4 alumnos en las zonas rurales.

PUBLICIDAD

CC. OO., UGT, STE-I, ANPE o CSIF seguirán presionando para que también se bajen las ratios en la Formación Profesional o se implante la pareja educativa y la codocencia.

Por otra parte, el decreto además de incorporar las ratios relativas a Primaria y Secundaria (22 y 25 alumnos por clase, respectivamente), que ya están previstas en el proyecto de ley que se tramita en el Congreso, tiene un nuevo artículo que obliga a todos los centros educativos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP) a regirse por principios de "cultura de sostenibilidad ambiental" y de promoción de los lazos con el medio natural de su entorno.

PUBLICIDAD

Los sindicatos y el Ministerio también constituirán este jueves el grupo de trabajo número 2 que avanza en temas relativos al sistema de ingreso de los docentes, de su acceso o la tutorización de las prácticas.EFE