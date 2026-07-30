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Dos detenidos como presuntos autores del incendio forestal de Almorox (Toledo)

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Toledo, 30 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido este jueves a dos hombres como los presuntos responsables del inicio del incendio forestal originado en Almorox (Toledo) el 22 de julio, ya que al parecer estaban haciendo trabajos de soldadura o utilizando una radial a pesar de que estaba prohibido.

Fuentes de las investigación han informado a EFE de que a los dos hombres detenidos son vecinos de Almorox, de 51 y 42 años y han señalado que, al parecer, estaban haciendo trabajos que no estaban permitidos en una parcela de origen forestal.

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Estas mismas fuentes han indicado que los dos detenidos estaban haciendo trabajos de soldadura o utilizando una radial, a pesar de que estaba prohibido porque el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales era extremo ese día.

Debido a ese incendio forestal, que también afectó a la Comunidad de Madrid y por la que se movilizó a la Unidad Militar de Emergencias y además se incluyó a la provincia de Toledo en la emergencia nacional acordada por el Gobierno central, se tuvieron que desalojar varios pueblos de la zona y varias urbanizaciones de Almorox. EFE

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