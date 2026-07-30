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Directores noveles de Europa, América y Asia competirán en el Festival de San Sebastián

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San Sebastián, 30 jul (EFE).- Catorce cineastas noveles de España, Alemania, Bulgaria, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Chile, México, Corea del Sur, Irán, Japón, Kazajistán y Taiwán competirán en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (SSIFF) por el 'Premio Kutxabank-News Directors'.

El director del festival donostiarra, José Luis Rebordinos, ha dado a conocer este jueves a los nuevos directores que participarán en esta sección del SSIFF en una rueda de prensa celebrada en el Palacio Kursaal, donde ha comparecido junto a la directora de la Red Gipuzkoa de Kutxabank, Marta Madinabeitia.

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Esta sección del Festival de San Sebastián busca dar una proyección internacional a primeras o segundas obras de sus directores que optan al citado premio, dotado con 50.000 euros por Kutxabank.

'El mal hijo/The Bad Son', ópera prima del español Jaime Lorente será la encargada de inaugurar la sección con la historia de un niño que, en un entorno rural, aprenderá cómo las heridas familiares se transmiten de generación en generación y luchará a medida que crece por intentar sanarlas.

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Por su parte, la alemana Naëmi Ada estrenará su ópera prima, 'Body of Glass', un filme cuenta la historia de una joven bailarina que comienza a llevar una vida paralela tras un enfrentamiento con su novio, al que le une una relación tóxica.

'Lluvia', segunda película del mexicano Rodrigo García Saiz, llegará a San Sebastián para relatar el vínculo que se crea entre un veterinario de pueblo y un capo local a través de la muerte.

Además, la cineasta noruega afincada en Dinamarca Marlene Emilie Lyngstad proyectará en el festival donostiarra 'Cute', la historia de un hombre preocupado por sus sentimientos prohibidos, que se niega a vivir con su novia y su hija.

'The Ballet Lesson', segunda obra del director nipón Kazuya Murayama, descubrirá la experiencia de un exsoldado ruso que regresa a Japón en busca de sus hijos, que tienen doble nacionalidad, para reunirlos con su madre.

La realizadora kazaja Ayana Nurdinova competirá con su ópera prima, 'Mugalim', protagonizada por un profesor de música que sueña con abandonar la pequeña localidad de Balkhash, pero que en el camino entiende que la música es igual de importante en todas partes.

Por su parte, el iraní Massih Parsaei debutará con 'Lovers Sleep Alone', una cinta que retrata la vida de un joven exiliado de su país que malvive con trabajos precarios en Berlín, mientras que el taiwanés Lu Po-Shun plasmará en su primera película 'Ri Guang/Will You Still Be My Friend' la lucha de un joven por conservar la amistad con su mejor amigo, criado en Singapur.

'Obuvkite na bashta mi/My Father’s Shoes' supondrá el debut del búlgaro Hristo Simeonov en San Sebastián, adonde acudirá con este relato sobre una joven y a su madre que deben enfrentarse al reconocimiento del cuerpo sin vida de su padre y marido, de quien estaban distanciadas hacía tiempo.

El chileno Thomas Woodroffe concurrirá con 'Bloques erráticos/Erratics', su primer largometraje en el que descubre la historia del fantasma del cineasta Lucien Castelnau liberado de un glaciar tras cien años de cautiverio.

Asimismo, la directora surcoreana Yoon Dan-bi estrenará en el certamen donostiarra su segunda película, 'The World Before' una producción que cuenta la historia de una joven que vive inmersa en la tranquilidad de una isla remota con su abuela.

'Esta soledad/This Solitude', del español Javier Giner, y 'February, Seven Days', de la ucraniana Tatjana Moutchnik, completan la relación de esta sección dedicada a los nuevos directores, que será clausurada por el británico Billy Lumby, quien presentará su primer largometraje, 'Florid', en el que un joven intenta equilibrar sus problemas mentales, la medicación y las drogas, con sus ambiciones musicales. EFE

(Foto)

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