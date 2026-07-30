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Detenido con 172.718 psicotrópicos en un vehículo rumbo a Marruecos desde Almería

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Almería, 30 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en el Puerto de Almería a una persona por un presunto delito contra la salud pública al intervenir 172.718 comprimidos de medicamentos psicotrópicos y sujetos a prescripción médica, los cuales estaban ocultos en un doble fondo de fabricación artesanal dentro de un turismo que iba a embarcar hacia Nador (Marruecos).

Según una nota de la Comandancia de Almería, la intervención se produjo el pasado 25 de julio, durante los servicios permanentes de resguardo fiscal y control de fronteras llevados a cabo por agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras.

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La actitud nerviosa del conductor y diversas anomalías en la parte posterior de la carrocería motivaron una inspección técnica más exhaustiva en las dependencias de la Guardia Civil del recinto portuario.

Al no facilitar el conductor el mecanismo para abrir el compartimento bajo el maletero, los agentes tuvieron que desmontar parte de la estructura.

En el interior se hallaron 114.060 comprimidos de clonazepam (Rivotril) de 2mg, 33.920 comprimidos de alprazolam (Trankimazin) de 2mg y 24.738 comprimidos de pregabalina (Lyrica) de 300mg.

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Todos los fármacos estaban fuera de sus envases originales, distribuidos en blísteres y sin documentación de trazabilidad.

El clonazepam y el alprazolam, además de requerir receta médica, están catalogados como sustancias psicotrópicas (Lista IV del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971), sometidos a control específico por su potencial de abuso.

Estos medicamentos, junto con moduladores neuronales como la pregabalina, son habitualmente empleados para la elaboración de "karkubi", una droga muy extendida en el norte de África conocida como la "droga de los pobres", que supone graves riesgos para la salud.

La Guardia Civil ha recordado que el consumo de estos fármacos fuera de control médico, así como su compra o distribución ilícita, puede favorecer los mercados ilegales, por lo que recomienda adquirir medicamentos exclusivamente en farmacias y denunciar cualquier sospecha a través del 062, 112 o la aplicación Alertcops. EFE

mma/pst/aam

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