Cientos de migrantes entran en Ceuta a pie por el espigón fronterizo

Ceuta, 30 jul (EFE).- Cientos de migrantes están accediendo a la ciudad de Ceuta este jueves desde Marruecos cruzando a pie el espigón fronterizo, según ha podido comprobar EFE. EFE

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