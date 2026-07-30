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Cataluña recibirá 32.649 millones de Hacienda en entregas a cuenta para 2027

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Barcelona, 30 jul (EFE).- Cataluña recibirá el año que viene 32.649 millones de euros en concepto de entregas a cuenta por los impuestos estatales cedidos -como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales-, lo que supone un 8 % más que en 2026 y la más alta de la historia.

En su conjunto, las comunidades y ciudades autónomas recibirán el próximo año 170.529 millones de euros en este concepto, de los cuales los 32.649 previstos para Cataluña representan el 19,15 %.

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Si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025 –una vez conocidas las recaudaciones reales de ese ejercicio–, la financiación total se eleva hasta los 35.560 millones, un 8,25 % superior en comparación con el anterior ejercicio, ha informado el Gobierno en un comunicado.

En toda España, el total de recursos asciende a 185.593 millones, un 9,1 % más que en 2026, lo que Hacienda ha calificado como una transferencia "histórica".

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El ministro de Hacienda, Arcadi España, destacó este miércoles que estas entregas a cuenta demuestran “el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas”, y recordó que este volumen de recursos debe servir para reforzar sus servicios públicos y el Estado de bienestar.

El ministerio apunta que las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año, ya que el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación autonómica que, según los datos estimados para 2027, supondrá 4.686 millones adicionales para Cataluña.

Asimismo, se encuentra en tramitación parlamentaria una condonación histórica de la deuda autonómica, que para Cataluña asciende a 17.104 millones. EFE

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