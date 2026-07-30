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Casi 250.000 agricultores españoles cobrarán 494 millones en ayudas para los fertilizantes

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Madrid, 30 jul (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado este jueves que 249.376 agricultores han aceptado de forma expresa las ayudas para la compra de fertilizantes, cuyo plazo terminó el pasado lunes, 27 de julio, lo que supondrá el reparto entre ellos de 494.572.000 euros.

Planas, que ha avanzado esta información durante su presentación del Informe de Consumo Alimentario de España en 2025 en la sede ministerial, ha calificado esta cuantía como "la cifra más importante puesta a disposición del sector por cualquier país de la Unión Europea (UE)".

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"Somos el país que ha puesto a disposición del agricultores y ganaderos", ha sentenciado antes de indicar que el número de beneficiarios es "provisional, a fecha del pasado lunes, 27 de julio," y que su departamento está revisando otros expedientes que han sido presentados.

El Ministerio publicó el pasado 6 de julio un listado con los posibles beneficiarios de dichas ayudas -424.593 en total- que tenían entre el 7 y el 27 de julio de plazo para aceptar de forma expresa su aceptación, que suponen el cobro de 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y a 38,33 para los de secano .

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El presupuesto inicial para apoyar a los productores que han sufrido un alza del coste de los fertilizantes tras el inicio del conflicto en Oriente Medio ascendía en principio a 607 millones de euros.

Días antes de que terminara la finalización del plazo del 27 de julio para aceptar de forma expresa la ayuda, las organizaciones agrarias Asaja y UPA solicitaron una ampliación de dicho periodo. EFE

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