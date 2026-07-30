Cae una organización que se hizo con más de 220.000 euros mediante estafas a empresas

Guardar

Madrid, 30 jul (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar empresas mediante el Business Email Compromise (BEC), consistente en interceptar correos electrónicos para modificar el número de cuenta bancario y obtener un beneficio económico que llegó hasta los 220.000 euros.

La investigación comenzó en julio del año pasado, cuando una empresa inmobiliaria denunció una estafa por un importe superior a los 220.000 euros, ya que desconocidos interceptaron un correo electrónico donde se había remitido una factura, ha informado este jueves la Guardia Civil.

PUBLICIDAD

El 'modus operandi' de la organización consistía en cambiar el número de cuenta de las facturas emitidas por la empresa para derivar los importes, tras acceder de forma ilícita al correo electrónico de la empresa o uno de sus empleados.

En el momento oportuno intervenían en una comunicación haciéndose pasar por una de las partes y enviaban un correo electrónico aparentemente legítimo en el que informaban de un supuesto cambio de cuenta bancaria o solicitaban que el pago se efectuara en una nueva cuenta.

PUBLICIDAD

Para dificultar la labor policial, la organización criminal utilizaba a personas denominadas "mulas", que acudían a las sucursales bancarias con el documento de identidad previamente sustraído a terceras personas para abrir cuentas a su nombre.

Una vez cotejadas 63 cuentas bancarias, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro domiciliario y detuvieron a una persona e investigaron a otras dos por cometer supuestamente quince delitos de estafa, diecisiete de usurpación de estado civil, cinco de robo con fuerza, dos de hurto, receptación, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

PUBLICIDAD

Pese a que ya han sido puestos a disposición judicial, la Guardia Civil sigue investigando su posible vinculación con más robos o hurtos de documentos de identidad para la comisión de este tipo de delitos.

La Guardia Civil aconseja, para evitar esta estafa, verificar siempre los cambios de cuenta bancaria por los canales de comunicación habituales de la empresa. EFE

PUBLICIDAD