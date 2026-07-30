Borràs niega haber formado parte de una "negociación política" entre Junts y Sánchez

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Barcelona, 30 jul (EFE).- La expresidenta del Parlament Laura Borràs ha negado este jueves haber formado parte de una "negociación política" entre Junts y el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Consejo de Ministros acordó el pasado martes conceder el indulto parcial a Borràs, por el que se le conmuta la pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 día que se le impuso por los delitos de prevaricación y falsedad documental, por otra de dos años.

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El resto de la pena que le fue impuesta por estos delitos cometidos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (multa e inhabilitación de 13 años) se mantiene.

En declaraciones a TV3, Borràs ha dado la "razón" a Sánchez, que ayer miércoles justificó este indulto parcial por la posición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a favor de esta solución y negó que se trate de un guiño político a Junts.

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"Yo no he formado parte de ninguna negociación política", ha recalcado Borràs, que no ha pedido "nunca" un indulto.

El TSJC condenó a Borrás en marzo de 2023 por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, pero propuso su indulto parcial para que pudiera evitar la prisión.

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"Me había preparado" para entrar en prisión

Borràs ha reconocido que la posibilidad de entrar en prisión "durante mucho tiempo ha sido una opción muy real", por lo que se "había preparado para esto, de la manera que uno se puede preparar para algo tan terrible".

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"Lo que es terrible es que cuando no has cometido ningún delito puedas entrar en la cárcel, como hemos vivido desgraciadamente en este país en los últimos años", ha afirmado.

El indulto parcial, según Borràs, "ha reparado una parte del sufrimiento personal y familiar más inmediato", pero no hay que "confundir el indulto parcial con una reparación".

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"Ni quiero ni puedo considerar que sea una victoria política lo que es un alivio personal", ha añadido. EFE