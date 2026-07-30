Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Borràs niega haber formado parte de una "negociación política" entre Junts y Sánchez

Guardar

Barcelona, 30 jul (EFE).- La expresidenta del Parlament Laura Borràs ha negado este jueves haber formado parte de una "negociación política" entre Junts y el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Consejo de Ministros acordó el pasado martes conceder el indulto parcial a Borràs, por el que se le conmuta la pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 día que se le impuso por los delitos de prevaricación y falsedad documental, por otra de dos años.

PUBLICIDAD

El resto de la pena que le fue impuesta por estos delitos cometidos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (multa e inhabilitación de 13 años) se mantiene.

En declaraciones a TV3, Borràs ha dado la "razón" a Sánchez, que ayer miércoles justificó este indulto parcial por la posición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a favor de esta solución y negó que se trate de un guiño político a Junts.

PUBLICIDAD

"Yo no he formado parte de ninguna negociación política", ha recalcado Borràs, que no ha pedido "nunca" un indulto.

El TSJC condenó a Borrás en marzo de 2023 por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, pero propuso su indulto parcial para que pudiera evitar la prisión.

"Me había preparado" para entrar en prisión

Borràs ha reconocido que la posibilidad de entrar en prisión "durante mucho tiempo ha sido una opción muy real", por lo que se "había preparado para esto, de la manera que uno se puede preparar para algo tan terrible".

"Lo que es terrible es que cuando no has cometido ningún delito puedas entrar en la cárcel, como hemos vivido desgraciadamente en este país en los últimos años", ha afirmado.

El indulto parcial, según Borràs, "ha reparado una parte del sufrimiento personal y familiar más inmediato", pero no hay que "confundir el indulto parcial con una reparación".

"Ni quiero ni puedo considerar que sea una victoria política lo que es un alivio personal", ha añadido. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aplazado “por salud mental” el juicio del expríncipe Andrés por presunta agresión: la agonía del duque continúa

El hijo de Isabel II esperaba cerrar un capítulo este 29 de julio, pero su declaración ante el Tribunal de Magistrados de Westminster ha sido pospuesta hasta diciembre por la situación psicológica del acusado

Aplazado “por salud mental” el juicio del expríncipe Andrés por presunta agresión: la agonía del duque continúa

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

La suma incluye también a Repsol, Endesa, Naturgy, Redeia y Enagás, aunque sus resultados responden a negocios muy distintos

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

Última hora de los incendios en España, en directo | Cerca de 1.000 personas continúan desalojadas por el incendio en Madrid y 14 municipios han sido evacuados en Zamora

Los fuegos activos en la Comunidad de Madrid, Ávila, Zamora, León y Castellón mantienen desplegado un amplio dispositivo de extinción durante la ola de calor

Última hora de los incendios en España, en directo | Cerca de 1.000 personas continúan desalojadas por el incendio en Madrid y 14 municipios han sido evacuados en Zamora

Mohamed VI presume de “estabilidad” y “crecimiento” de Marruecos en su 27.º aniversario en el trono marcado por el Sáhara Occidental y la tensión social

El país norteafricano ha experimentado un ascenso en su escala de poder internacional. En gran parte, este crecimiento lo ha hecho de la mano de Estados Unidos

Mohamed VI presume de “estabilidad” y “crecimiento” de Marruecos en su 27.º aniversario en el trono marcado por el Sáhara Occidental y la tensión social
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mohamed VI presume de “estabilidad” y “crecimiento” de Marruecos en su 27.º aniversario en el trono marcado por el Sáhara Occidental y la tensión social

Mohamed VI presume de “estabilidad” y “crecimiento” de Marruecos en su 27.º aniversario en el trono marcado por el Sáhara Occidental y la tensión social

Así son las residencias oficiales de presidentes autonómicos: una mansión millonaria, palacetes históricos y chalets con piscina que permanecen sin ocupar

España rechaza el asilo a una mujer dominicana que fue despedida de su trabajo por su orientación sexual: el juez recuerda que la homosexualidad es legal en su país

Lanzan al mar 600.000 euros desde una lancha al ver que se acerca la Guardia Costera y desatan el caos entre los bañistas

La Policía Nacional advierte: estas son las tres estafas que pueden arruinar tu verano

ECONOMÍA

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

El IPC rompe tres meses de estabilidad y escala al 3,5% en julio por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad

La economía española aguanta la presión de la guerra y el PIB acelera al 0,7% en el segundo trimestre

Pablo Borraz, arquitecto: “Que se tarde un año en construir una casa es mentira”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 30 de julio

DEPORTES

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca