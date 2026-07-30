Asociación de guardias civiles pide que los agentes tengan chalecos antibalas individuales

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Madrid, 30 jul (EFE).- La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha reclamado este jueves que todos los agentes dispongan de un chaleco antibalas individual y no tengan que compartirlo entre varios, como denuncian que ha ocurrido en la Comandancia de Huelva.

En un comunicado, la asociación profesional pide a la Dirección General del cuerpo que "tome medidas para garantizar la seguridad de los guardias civiles, especialmente de los alumnos en prácticas".

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Según denuncia IGC, en la Comandancia de Huelva se ha ordenado la redistribución de chalecos antibalas externos de talla S, que hasta ahora estaban asignados individualmente a varios agentes, y que ahora pasarán a utilizarse de forma compartida.

"Además del evidente perjuicio para la seguridad de los agentes, el uso compartido de chalecos genera importantes problemas operativos, al obligar a coordinar su intercambio entre turnos de servicio, pudiendo afectar a la disponibilidad inmediata del material cuando resulta necesario", agrega IGC en el comunicado.

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Para IGC, el chaleco antibalas "no puede ser un recurso compartido", ya que hacerlo "compromete aspectos fundamentales como el ajuste a la complexión del usuario, la comodidad, la higiene, la conservación del material y, en definitiva, su capacidad protectora".

La asociación llevó a cabo un sondeo entre más de 200 guardias alumnos, que arrojó que sólo el 46,6 % de éstos dispone de un chaleco antibalas individual, y, de los que tienen chaleco asignado, sólo el 30 % se corresponde con la talla del agente.

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Por ello, reclaman que los guardias alumnos reciban, antes de incorporarse a las unidades de prácticas, "una dotación individual mínima compuesta por chaleco antibalas, defensa extensible, grilletes, funda reglamentaria del arma y portacargadores". EFE