3Cat estrena en septiembre 'Gènesi', la serie sobre Ferran Adrià y su restaurante El Bulli

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Barcelona, 30 jul (EFE).- La plataforma 3Cat estrenará el 21 de septiembre 'Gènesi', una serie sobre el origen de la revolución gastronómica de Ferran Adrià, su hermano Albert Adrià y su socio Juli Soler en el mítico restaurante El Bulli de Roses (Girona).

'Gènesi' explica a lo largo de seis capítulos los años en los que Cataluña se convirtió en el epicentro de la alta cocina internacional, con un restaurante que fue elegido como el mejor del mundo en cinco ocasiones entre 2002 y 2009.

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Ferran Adrià ha definido 'Gènesi' como "la mejor serie de gastronomía jamás realizada», y ha dicho que ha sido pensada con la ambición de mostrar la gastronomía y la creatividad catalanas en el mundo, ha informado 3Cat.

Dirigida por David Pujol, el reparto lo encabeza Miquel Fernández en el papel protagonista de Ferran Adrià, y cuenta con las interpretaciones de Ivan Massagué, Mónica López, Carlos Cuevas, Pedro Arquillué, Joana Vilapuig y Mario Gas, entre otros actores.

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Más allá de la revolución culinaria de El Bulli, 'Gènesi' pone en valor la cocina tradicional catalana, la alta gastronomía en Cataluña, el producto de proximidad y el paisaje.

La serie incorpora además figuras de la gastronomía catalana como Oriol Castro, Santi Santamaria, Fermí Puig o Christian Escribà, que ayudan a entender el alcance del legado de El Bulli.

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'Gènesi' es una serie de 3Cat coproducida con Minoria Absoluta y Fishcorb Media, con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, el apoyo del ICEC y la participación de Netflix, que la difundirá en el resto del Estado, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

La producción ha contado con la implicación directa de Ferran Adrià y El Bulli Foundation, que han acompañado el desarrollo del proyecto para garantizar el máximo rigor histórico y culinario.

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En el rodaje se han recreado más de 70 elaboraciones originales gracias al trabajo de antiguos miembros del equipo de cocina de El Bulli, entre ellos Marc Cuspinera, Alain Devahive y Eduard Bosch, que han reproducido algunos de los platos más emblemáticos de la historia del restaurante.

En función del momento narrativo de la historia, los platos han sido escogidos de forma conjunta por el propio Ferran Adrià y David Pujol, director de la serie, de entre los 1.846 que se cocinaron en El Bulli.

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El argumento de 'Gènesi' parte de un doble eje temporal: por un lado, la serie viaja a los años ochenta, cuando un joven Ferran Adrià, interpretado por Miquel Fernández, llega por azar a las cocinas de El Bulli, donde conoce a Juli Soler, a quien da vida Ivan Massagué.

Este encuentro marca el inicio de una revolución gastronómica que convertirá a un pequeño restaurante situado en cala Montjoi en una referencia mundial y, con el tiempo, en el mejor restaurante del mundo.

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Por otra parte, narra la historia ficticia de Gloria Canabach , una crítica culinaria retirada y marcada por la culpa, que regresa de Estados Unidos tras la muerte de su padre y se reencuentra con su sobrina Lola, con quien decide reabrir el restaurante familiar, Can Canabach.

Ellas dos representan otra mirada sobre la alta gastronomía, más emocional, crítica y arraigada, que busca reconciliar la técnica con la identidad y la memoria familiar. EFE

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