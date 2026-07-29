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Tellado replica a Sánchez: "Su familia no es que tenga que renunciar a trabajar; tiene que renunciar a delinquir"

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha replicado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "su familia no es que tenga que renunciar a trabajar, es que tiene que renunciar a delinquir".

Tellado ha lanzado esta frase en la clausura de unas jornadas organizadas por el PP en el Congreso en respuesta a la cerrada defensa de la profesionalidad de su hermano y su esposa que hizo este martes el jefe del Ejecutivo.

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Sánchez destacó que, más allá de su parentesco con David Sánchez y Begoña Gómez, ambos son dos "profesionales íntegros" que han tenido que hacer frente a dos "causas políticas" y llegó a preguntarse si la pareja de un presidente o presidenta del Gobierno tiene que dejar su profesión, como hizo en su momento su propia esposa.

"Ayer dijo que su hermano y su mujer en realidad no son su hermano y su mujer, son David Sánchez y Begoña Gómez, que es que no nos enteramos que son ciudadanos particulares", ha ironizado Tellado, antes de apuntar que eso lo que les tenía que haber dicho "cuando utilizaron la cercanía del poder para beneficiarse y para aprovecharse".

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Tras recalcar que el hermano del presidente está "condenado por prevaricar" y su esposa, "procesada por malversar", ha apostillado: "La familia Sánchez no es que tenga que renunciar a trabajar, lo que tiene que hacer es renunciar a delinquir".

DEFIENDE A ZAPATERO PORQUE SE DEFIENDE A SÍ MISMO

Tellado también se ha referido a la defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que hacen desde Moncloa y ha insistido en que Sánchez le sigue apoyando, a pesar de "sus balbuceos" y de que "ha sido incapaz de dar ninguna explicación" sobre su implicación en el rescate de Plus Ultra o sobre las joyas que guardaba en su despacho.

"A pesar de su colección de joyas, de sus ingresos indebidos, de las declaraciones de sus amigos, socios, testaferros, diciendo que efectivamente se había llevado un 1% del rescate de Plus Ultra, Sánchez le sigue apoyando, no ha dejado nunca de apoyar a Rodríguez Zapatero porque en realidad es una autodefensa", ha enfatizado.

Y lo hace, según su tesis, porque fue él mismo quien desde la mesa del Consejo de Ministros aprobó ese "rescate escandaloso e inexplicable" de 53 millones de euros a una "aerolínea casi fantasma, con un avión operando en España, que llevaba años en pérdidas y que, cinco años después, no ha devuelto todavía el dinero" de ese préstamo.

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EuropaPress

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