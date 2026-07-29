Solo permanecen evacuadas siete urbanizaciones de la sierra oeste de Madrid

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Madrid, 29 jul (EFE).- Siete urbanizaciones de las localidades madrileñas de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, en la sierra oeste, continúan evacuadas este miércoles por la noche aunque las viviendas no corren ningún riesgo, ha informado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

Al término de la última reunión del Cecod, Novillo ha lanzado un mensaje de tranquilidad para los vecinos de estas urbanizaciones que aún no pueden regresar a sus casas.

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“No hay ningún riesgo en este momento para sus hogares. Lo que se está haciendo es un trabajo de remate de puntos calientes y revisión del arbolado” en la zona del pantano de San Juan, ha afirmado.

El Ministerio del Interior permitió este miércoles el realojo de los municipios madrileños de Valdemaqueda y Robledo de Chavela, los últimos dos que quedaban desalojados en Madrid.

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Ayer martes ya se realojaron Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo. EFE