Siete detenidos por la agresión a un hombre que portaba una bandera republicana

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Granada, 29 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a siete personas como presuntas responsables de la agresión a un hombre que portaba una bandera republicana en Granada el pasado 19 de julio, antes del inicio del partido de la final del Mundial de fútbol.

Cinco de ellos ya habían sido identificados ese mismo día, si bien la investigación policial ha permitido ahora esclarecer los hechos e identificar a otras dos personas presuntamente implicadas. Los siete, entre los que figura un menor, han sido puestos este miércoles a disposición judicial.

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El motivo por el que la víctima fue agredida era que portaba una bandera de España de la Segunda República durante la celebración de la final de la Copa del Mundo de Fútbol entre las selecciones de España y Argentina.

Para seguir el partido, el Ayuntamiento había habilitado en la explanada del Palacio de Congresos una zona con dos pantallas gigantes a la que acudieron multitud de seguidores.

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En la zona de acceso al lugar, un joven que portaba una bandera de España de la Segunda República fue increpado por un grupo que estaba en ese momento en un bar de la calle Ribera del Genil, lugar donde se estableció la cola para acceder a la explanada.

Uno de los integrantes del grupo, formado por varias personas que en su mayoría vestían de negro con simbología radical, vinculados a un grupo ultra violento, se le acercó y le amenazó para que le diera la bandera, a lo que la víctima se negó.

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El joven de la bandera fue en ese momento agredido por el que le increpó y, posteriormente, por el resto del grupo. Sufrió lesiones y contusiones por las que requirió atención sanitaria.

Testigos de los hechos que estaban en la cola para acceder al lugar increparon a estos individuos, que cesaron la agresión.

Una patrulla policial identificó ese mismo día a cinco de las personas de este grupo radical, hasta que finalmente ha detenido a todos los integrantes del mismo.

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Se les acusa de los delitos de coacciones y lesiones agravadas por odio. Entre los agresores también habría un menor de edad, por lo que se ha dado cuenta a la Fiscalía de Menores de Granada.

Los siete detenidos han pasado en la tarde de este miércoles a disposición de la autoridad judicial. EFE