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Sánchez pide a Europa que Mallorca acoja un gran 'hub' contra incendios del Mediterráneo

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Palma, 29 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que ha pedido a la Comisión Europea que Mallorca sea la sede de un gran centro de lucha contra incendios en el Mediterráneo occidental, que se situaría en la base aérea de Son Sant Joan.

Así se lo ha trasladado al rey durante el tradicional despacho de cerca de dos horas que ambos han mantenido en el Palacio de la Almudaina de Palma, así como a la presidenta balear, Marga Prohens, con quien se ha reunido antes del encuentro con el jefe del Estado, según ha explicado Sánchez en la comparecencia ante los medios de comunicación tras los dos encuentros.

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Así, el presidente del Gobierno ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, para que el lugar elegido para crear un 'hub' de lucha contra incendios en el Mediterráneo occidental se ubique en la isla de Mallorca.

Un centro que se uniría al del Mediterráneo oriental que la Comisión Europea decidió que se ubicara en la isla de Chipre, ha explicado Sánchez.

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Precisamente los incendios que asolan en los últimos días varias provincias españolas ha sido el tema principal de los que han abordado Felipe VI -que acaba de llegar a Mallorca desde Perú donde ha asistido a la toma de posesión de la nueva presidenta, Keiko Fujimori- y Sánchez en su encuentro.

Sánchez ha insistido en pedir a los ciudadanos que extremen la precaución ante la nueva ola de calor que habrá en España hasta el próximo domingo así como que estén informados a través de los medios de comunicación contrastados y los canales oficiales que vayan informando sobre la evolución de sus incendios.

A falta de los últimos datos, ha dicho el presidente del ejecutivo, son 10 los incendios forestales que persisten en estos momentos.

"Estamos en una situación crítica muy compleja, derivada de unas altas temperaturas, de una baja humedad y también de rachas de viento" ha indicado Sánchez, que ha recalcado que todas las administraciones y el sistema nacional de protección civil están poniendo todos los recursos. EFE

(foto) (vídeo)

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