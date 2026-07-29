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Sánchez asegura que su viaje a Argelia es una inflexión para acelerar las repatriaciones

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 Palma, 29 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que su reciente visita oficial a Argelia supone "un punto de inflexión" en las relaciones bilaterales y ha asegurado que uno de los objetivos es intensificar los mecanismos de repatriación para reducir la presión migratoria que soportan las Islas Baleares.

Tras despachar con el rey en Palma, Sánchez ha explicado a los periodistas que abordó esta cuestión con el presidente de Argelia y con su Gobierno durante el viaje oficial realizado hace unos días y ha señalado que trasladó la necesidad de activar "de manera mucho más intensa" los mecanismos de repatriación de migrantes en situación irregular.

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El jefe del Ejecutivo ha indicado que, aunque la inmigración irregular hacia Baleares está "mejor controlada" que el año pasado, la presión migratoria continúa afectando al archipiélago balear.

En este sentido, ha señalado que ha tratado esta situación con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en la reunión que han mantenido este miércoles en la capital balear.

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Sánchez y Prohens han analizado la evolución de las relaciones con Argelia como el incremento de la llegada de embarcaciones a las islas, ha comentado.

El presidente ha asegurado que el Ejecutivo sigue la evolución de la inmigración irregular hacia Baleares con "cautela" y ha subrayado la voluntad de trabajar conjuntamente con el Ejecutivo autonómico para reducir esa presión migratoria.

El presidente ha insistido en que la mejora de la cooperación con Argelia permitirá reforzar la colaboración en materia migratoria. EFE

(Foto) (Vídeo)

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