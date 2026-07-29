PSOE pedirá el expediente de compra del ático tras cuestionar las explicaciones de Ayuso

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Navalcarnero (Madrid), 29 jul (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha acusado este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de dar "una versión muy contradictoria de algo inexplicable" sobre la compra del gobierno regional de un ático y ha afirmado que el PSOE reclamará "el expediente de compra".

En declaraciones a los medios, tras visitar el puesto de mando en Navalcarnero, ha respondido así al ser preguntado sobre las explicaciones de Ayuso por la compra por parte de la el Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático en Chamberí que, según la presidenta, se utilizará para "reuniones institucionales de forma provisional".

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Según ha publicado El País, la Administración regional ha adquirido un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí, uno de los distritos más caros de la capital, para que lo use la presidenta madrileña como oficina temporal durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto.

"Creo que suenan mal y lamentablemente, una vez más hemos escuchado una versión muy contradictoria de algo inexplicable", ha reprochado López.

Ha considerado que "es muy difícil de justificar" un expediente de compra de tal naturaleza y con una elevada cuantía y que por eso Ayuso ha dado explicaciones confusas al decir que "a lo mejor no se va ella, que a lo mejor manda un consejero".

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Por lo tanto, ha proseguido López, "la han pillado una vez más con el carrito del helado" como le pasó con la casa en el municipio madrileño de Rascafría que, según el ministro, fue comprada "con el dinero de todos, más de 4 millones de euros" y "sin dar explicaciones".

"Si la Señora Ayuso quiere tener una residencia oficial lo tiene que decir públicamente y aprobarlo con transparencia. Pero no puede seguir comprando residencias de verano, residencias de invierno. chalets en Rascafría y áticos en Chamberí con dinero de todos los madrileños sin dar explicaciones", ha remarcado. EFE

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(Foto)(Vídeo)