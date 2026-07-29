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Valladolid, 29 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará mañana zonas afectadas por el incendio de Ávila, el mayor de los registrados en España con unas 50.000 hectáreas arrasadas, y en concreto acudirá al Puesto de Mando Avanzado ubicado durante los últimos días en el municipio abulense de Navaluenga.

Según informó el Gobierno, Sánchez estará acompañado en esta visita por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en esta comunidad, Nicanor Sen.

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Está previsto que esta visita arranque a las diez de la mañana en Navaluenga, donde asistirá a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en la que se evaluará la evolución de los fuegos.

Posteriormente Sánchez pronunciará una declaración institucional ante los medios de comunicación.EFE