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Marlaska pide a las comunidades que refuercen "medidas preventivas" para evitar incendios

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Madrid, 29 jul (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha urgido este miércoles a las comunidades autónomas a "reforzar las medidas preventivas" a fin de reducir la probabilidad de que se produzcan incendios, favorecer su detección temprana y minimizar posibles consecuencias.

Lo ha hecho, según indica un comunicado divulgado por esa cartera, durante el Pleno del Consejo de Protección Civil, que el responsable de Interior ha presidido por vía telemática desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero (Madrid).

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Desde allí, el ministro ha pedido a las autoridades autonómicas que valoren la "adopción temprana" de iniciativas que "limiten temporalmente" el acceso o determinadas actividades en las zonas de mayor riesgo y que refuercen las acciones de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

"La experiencia demuestra que una parte importante de los incendios forestales tiene origen en la actividad humana, por lo que la prudencia, la autoprotección y la concienciación ciudadana constituyen elementos esenciales para prevenir su aparición”, ha dicho.

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Marlaska ha recordado las emergencias abordadas en los últimos meses, especialmente los recientes incendios forestales en Almería, Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo, y ha agradecido la "permanente disposición, colaboración y compromiso" de todas las comunidades y ciudades autónomas. Su implicación está siendo fundamental para afrontar con eficacia este tipo de episodios", ha remarcado.

 "Estas emergencias son un ejemplo de cómo nos hemos unido todos frente a un problema común", ha agregado.

Por otro lado, el Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil ha aprobado por unanimidad cuatro nuevas directrices de planificación para mejorar la preparación y la respuesta de las administraciones ante algunos de los riesgos con mayor potencial de impacto para la población.

Estos textos deberán recibir el visto bueno del Consejo de Ministros antes de poder incorporarse al proceso de actualización del Sistema Nacional de Protección Civil.

Las directrices regulan la planificación frente a accidentes graves con sustancias peligrosas, riesgos sísmicos, riesgo volcánico y autoprotección, según la nota.

La protección civil es hoy, como ha destacado Marlaska, uno de los "pilares esenciales" de la seguridad nacional y estas directrices son el "resultado de un esfuerzo colectivo que permitirá avanzar en una respuesta más eficaz y coordinada ante riesgos cada vez más complejos".

Por su parte, la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha observado que su aprobación unánime refleja "la fortaleza del Sistema Nacional de Protección Civil y la voluntad de cooperación entre todas las administraciones" para seguir avanzando en una planificación "basada en la prevención, el conocimiento y la protección de las personas".

La nota detalla que la directriz de accidentes graves con sustancias peligrosas establece el marco común de planificación para prevenir y gestionar accidentes en instalaciones que fabrican, almacenan o manipulan sustancias peligrosas.

La de riesgo sísmico fija criterios para la planificación ante terremotos y fenómenos asociados, impulsando el análisis de vulnerabilidad, la preparación operativa, los sistemas de alerta y la protección de infraestructuras críticas y servicios esenciales.

El texto sobre riesgo volcánico actualiza los procedimientos de actuación frente a procesos eruptivos e incorpora medidas de vigilancia científico-técnica, alerta temprana, protección de la población, planificación de evacuaciones y gestión de emergencias de larga duración.

La cuarta pauta, sobre autoprotección, define criterios y fija requisitos mínimos que guíen la elaboración de planes de autoprotección de centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan originar situaciones de emergencia de protección civil.

Se suman a las cuatro directrices aprobadas el pasado abril para fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, inundaciones y transporte terrestre de mercancías peligrosas. EFE

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