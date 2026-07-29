Los Mossos investigan el apuñalamiento mortal de un hombre en Sant Adrià de Besòs

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Barcelona, 29 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan el apuñalamiento mortal de un hombre en una calle de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

La policía catalana ha informado de que ha sido alertada a las 20:34 horas por la Guardia Urbana de Barcelona de que había una persona herida en la calle Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià.

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Diversas patrullas se han desplazado hasta allí, donde han comprobado que había un hombre herido por arma blanca.

Agentes de la Urbana han iniciado maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios de emergencias, que han continuado haciéndolas, aunque finalmente el hombre ha fallecido.

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La División de Investigación Criminal (DIC) de la policía autonómica se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de los hechos. EFE