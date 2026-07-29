Evacuados 6 pueblos y confinado Fermoselle (Zamora) por un incendio en Arribes del Duero

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Zamora, 29 jul (EFE).- El incendio forestal declarado sobre la una de la tarde de este miércoles en Fermoselle (Zamora) ha obligado a confinar a la población de esa localidad del parque natural de Arribes del Duero fronteriza con Portugal y a evacuar otros seis pueblos del entorno, han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Las localidades que han sido evacuadas son las de Cibanal (69 habitantes), Formariz (70 habitantes), Fornillos de Fermoselle (46), Palazuelo de Sayago (74), Pinilla de Fermoselle (37) y Mámoles (32), con lo que conjuntamente suman 328 habitantes censados, aunque su población se multiplica en esta época del año por la llegada de veraneantes.

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Además, en la localidad de Fermoselle residen otro millar de personas, aunque ese municipio también incrementa su población en la época estival.

Los vecinos de los pueblos evacuados se han trasladado a Bermillo de Sayago, donde se prepara un operativo para atenderles.

El riesgo de este incendio para la población llevó a la Junta de Castilla y León a decretar el nivel dos en el índice de peligrosidad potencial de incendios, el máximo contemplado en el operativo de incendios autonómico.

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El fuego se ha iniciado por causas aún no determinadas sobre la una de la tarde de este miércoles al sur de la localidad de Fermoselle y ha obligado a declarar ese nivel dos una hora y cuarto después.

Las labores de extinción de este incendio han movilizado hasta ahora una cuarentena de medios de extinción por tierra y aire, entre ellos dos técnicos, nueve agentes medioambientales, diez cuadrillas, cuatro de ellas helitransportadas, cuatro autobombas, tres retenes de maquinaria, seis medios aéreos y cinco dotaciones de bomberos provinciales y medios externos al operativo. EFE

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(vídeo) (foto)