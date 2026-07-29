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El juez Pedraz no prohíbe a la directora de la Guardia Civil ejercer mando sobre la UCO

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Madrid, 29 jul (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha desestimado la petición de prohibir a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ejercer el mando sobre la Unidad Central Operativa (UCO) del cuerpo, que está al cargo de investigar el caso Leire, en el que esta dirigente está imputada.

A través de una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado desestima la petición que la acusación popular unificada hizo de impedir tanto a González como al número dos de la Guardia Civil, Manuel Llamas, también investigado, "ejercer cualquier facultad de mando" sobre la Unidad Central Operativa (UCO) y su departamento de delincuencia económica.

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Argumenta Pedraz que no se precisa de esta medida porque la UCO ya consta en esta causa como unidad actuante y como policía judicial "solo habrá de dar cuenta a este instructor, sin perjuicio de que, como es obvio, si de alguna forma la misma se considera inquietada en sus funciones habría de ponerlo en conocimiento de este Juzgado".

La acusación popular unificada, que coordina el PP, considera que la continuidad en el cargo de la directora de la Guardia Civil y de su número dos es "incompatible con la naturaleza de los hechos investigados", puesto que ambos "mantienen intacta su capacidad de mando directo sobre los propios agentes de la UCO cuya labor investigadora se habría tratado de neutralizar".

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Por ello, esta acusación pidió también que se les prohibiera abrir o resolver expedientes o procedimientos disciplinarios, el acceso a documentación relativa a la investigación o comunicarse con "con los agentes y testigos que han declarado en la causa", al entender que existe "un riesgo de represalia sobre testigos y agentes".

Máxime cuando en esta causa, en la que se investiga una presunta trama dedicada a boicotear causas judiciales que afectaran al PSOE o al Gobierno, "los mandos de la UCO que han declarado bajo juramento sobre las presiones sufridas siguen orgánicamente subordinados a los investigados", recalcaba esta parte.

En la providencia dictada este miércoles, Pedraz señala también que no es el momento procesal para citar a declarar a Leire Díez, a quien atribuye la coordinación de esta presunta red, puesto que está a la espera de recibir la causa que el juez Arturo Zamarriego instruye en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid.

Ante la petición de la acusación popular, Pedraz explica que conviene tomar declaración cuando esto ocurra puesto que "en la misma se habrían practicado diligencias que habría que tener en cuenta, sin perjuicio además de otras acordadas en la presente causa". El pasado 14 de julio, a través de un oficio, el juzgado madrileño indicó que estaba a la espera de un informe pericial.

El juez tampoco quiere citar por el momento al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, algo que hará "una vez se avance en el análisis del material intervenido y diligencias acordadas".

Lo mismo ocurre en el caso de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, a quien el magistrado tomará declaración una vez que se haya volcado y analizado el contenido de su móvil, para lo que está citado el próximo 18 de agosto.

El juez también descarta por ahora tomar declaración a un vicesecretario y una responsable de recursos humanos de Correos, a quienes la acusación popular pidió imputar al considerarles implicados en la creación del puesto logrado por Leire Díez en esta empresa pública, que la UCO puso bajo sospecha, al entender que el nombramiento buscaba favorecer a la trama investigada. EFE

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