El incendio de Villalbilla (Madrid) está perimetrado y no va a progresar, según el 112

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Alcalá de Henares, 29 jul (EFE).- El incendio declarado este miércoles en la localidad madrileña de Villalbilla ya está perimetrado y no va a progresar, según el 112 de la Comunidad de Madrid.

Ocho dotaciones terrestres de los bomberos permanecerán esta noche en la zona refrescando puntos calientes en el interior del perímetro, según las fuentes.

El incendio ha obligado a cortar varios kilómetros próximos a la zona de las llamas de la carretera M-203 para facilitar los trabajos de extinción.

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Las llamas han comenzado en torno a las 18.45 horas en esta localidad del Corredor del Henares, en una zona que colinda con Alcalá de Henares. EFE