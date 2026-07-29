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El incendio de San Cipriano (León) obliga a evacuar cuatro núcleos y a cortar la N-621

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(Actualiza con más datos de municipios evacuados y cortes de carretera)

León, 29 jul (EFE).- El incendio forestal declarado este miércoles en San Cipriano del Condado (León) ha obligado a evacuar cuatro núcleos residenciales y a cortar la carretera N-621, mientras permanece activo en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 por el riesgo que supone para la población.

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Según ha informado la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado desalojar a los vecinos de Santa María del Condado (98) y la urbanización Montesol, con 130 personas evacuadas, que están siendo trasladadas a Villaobispo de las Regueras.

Además, se ha ordenado la evacuación de Castro del Condado, con 50 personas desalojadas que han sido desplazadas a Villanueva del Condado, y de Barrillos de Curueño, cuyos vecinos están siendo dirigidos a La Vecilla de Curueño. Como medida de seguridad, también se ha procedido al corte de la carretera N-621.

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El fuego, declarado a las 14:38 horas en el término municipal de Vegas del Condado, ha experimentado una rápida evolución durante la tarde favorecido por las altas temperaturas y el viento, avanzando entre San Cipriano y Represa del Condado.

La gravedad de la situación ha quedado reflejada en un mensaje difundido por la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte (León) después de sobrevolar la zona para reconocer el incendio y organizar el despliegue de medios. "Ya es un monstruo", han señalado los efectivos especializados en sus redes sociales.

La evolución del incendio ha obligado a reforzar el operativo de extinción con una quincena de medios terrestres y aéreos sobre el terreno.

La BRIF de Tabuyo ha informado además de la retirada de efectivos que trabajaban en el incendio de Moreda, en la comarca del Bierzo, para incorporarlos a San Cipriano del Condado, mientras que también se ha sumado al dispositivo la BRIF de Laza (Orense).

El incendio fue declarado inicialmente con IGR 1 debido a la previsión de una larga duración de los trabajos de extinción, aunque la amenaza sobre la población llevó posteriormente a elevarlo a IGR 2, nivel reservado para incendios con riesgo grave para personas o bienes no forestales y que requieren medidas extraordinarias de protección civil. Las causas del fuego permanecen por el momento en investigación. EFE

rs/rjh/icn

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