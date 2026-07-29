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El Gobierno facilita el contacto entre cuerpos de emergencia en situaciones de excepción

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Madrid, 29 jul (EFE).- El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado este miércoles que facilitará las comunicaciones por radio de los servicios de emergencias autonómicos en situaciones de excepción que les obliguen a actuar fuera de su comunidad autónoma, como en incendios, poniendo a disposición doce frecuencias libres.

Dichas frecuencias podrán ser usadas en todo el territorio nacional sin necesidad de autorización previa de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, hasta ahora algo necesario, ha explicado el ministro Óscar López desde el puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid).

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"Es un nuevo refuerzo al sistema de Protección Civil. Detectamos que había frecuencias de radio libres, doce en concreto, que hemos habilitado para que los servicios puedan trabajar sin pedir licencias nuevas y trámites. Es un avance más, de estas experiencias todos aprendemos y mejoramos. Lo importante es el trabajo en equipo", ha dicho.

El ministro ha celebrado que los fuegos de Ávila y Madrid han sido técnicamente estabilizados y, "con toda la prudencia del mundo y agradeciendo el trabajo de miles de profesionales, de servicios públicos", ha mostrado su orgullo "por el sistema de Protección Civil y de lucha contra incendios del país".

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López ha comentado que en estos casos, "siempre que hay una catástrofe", las infraestructuras de telecomunicaciones se ven "afectadas": "el 5g, los cables, la fibra..."

Sin embargo, ha puntualizado que "el Ministerio está en continuo contacto con las grandes empresas de teleoperadores para detectar problemas y dar soluciones".

Además, ha pedido "la creación de un Pacto de lucha contra el cambio climático y de mejora de nuestros sistemas". EFE

(foto)

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