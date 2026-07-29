El exalcalde socialista de Linares considera "de justicia" y un "alivio" su indulto

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Jaén, 29 jul (EFE).- El exalcalde socialista de Linares (Jaén) Juan Fernández considera una "cuestión de justicia" y un "alivio" el indulto parcial concedido por el Gobierno, que conmuta su pena de tres años de prisión por una de dos años, evitando así su entrada en la cárcel tras ser condenado por malversación de caudales públicos.

En declaraciones a EFE, Fernández ha mostrado su "profunda satisfacción" tras conocer la decisión del Consejo de Ministros, y ha dicho que supone un "descanso del alma" tras años de un proceso que le ha tenido "muy preocupado".

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Pese a la rebaja de la condena penal, el exalcalde deberá cumplir los siete años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Fernández fue condenado por la Audiencia de Jaén en noviembre de 2011 como autor de un delito de malversación de caudales públicos por cobrar sobresueldos por un valor de 125.377 euros procedentes de las cuentas del grupo municipal socialista al que pertenecía.

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La solicitud de indulto de Fernández -que fue alcalde de Linares desde 1999 hasta 2017 y además portavoz del grupo socialista desde 2011, que fue cuando cobró dichas cantidades- contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador, el aval del grupo popular y el grupo socialista de Linares, el apoyo del Ayuntamiento de esta localidad y el de una asociación vecinal que recabó una cifra relevante de firmas a su favor en el municipio.

El exregidor ha insistido en que su condena fue el resultado de una "vendetta" promovida por "personas concretas dentro de la política y no por siglas de partidos", alegando que sufrió una "traición e injusta persecución política y personal" por anteponer los intereses de Linares a los de su entonces formación, el PSOE.

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"Yo lo único que hice fue ponerme del lado del pueblo", ha defendido, subrayando que nunca se apropió de dinero municipal: "A mí no me denunció nunca el Ayuntamiento, no he cometido ningún acto delictivo".

Fernández ha destacado el apoyo "enorme" recibido por parte de la ciudadanía y de diversas instituciones que avalaron su petición de indulto.

En este sentido, ha agradecido las miles de firmas recogidas por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Linares y el respaldo del pleno municipal, así como de las actuales direcciones locales del Partido Popular y del PSOE. "A mí en realidad lo que me salva es el pueblo", ha insistido.

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Con este indulto, el Ejecutivo atiende el veredicto del jurado popular que en marzo de 2023 se pronunció a favor de esta medida de gracia tras declarar culpable al exmandatario. EFE

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