Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Defensor aragonés abre expediente por la supresión de la asignación a menores migrantes

Guardar

Zaragoza, 29 jul (EFE).- La Justicia de Aragón (figura equivalente al defensor del pueblo autonómico), Concepción Gimeno, ha abierto un expediente de oficio ante la supresión de la asignación a los menores migrantes no acompañados que residen en centros de acogida de la región anunciada por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, de Vox.

La institución, que se encarga de velar por los derechos de los aragoneses, ha adoptado esta decisión en ejercicio de sus competencias sobre la protección de la infancia y la adolescencia.

PUBLICIDAD

Con ese objetivo, ha pedido al Departamento que dirige Nolasco información sobre la medida, su fundamento y su ámbito de aplicación, ha informado la institución en una nota de prensa. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | Interior da por estabilizado el incendio de la Sierra Oeste de Madrid y pone fin a varios confinamientos

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo | Interior da por estabilizado el incendio de la Sierra Oeste de Madrid y pone fin a varios confinamientos

Se cumplen 45 años de la boda de Lady Di y Carlos III: un enlace sin precedentes con 27 tartas distintas, 750 millones de personas y un vestido secreto

Esta semana es una de las más importantes para los Windsor: además de su aniversario, se celebra el cumpleaños de Meghan Markle

Se cumplen 45 años de la boda de Lady Di y Carlos III: un enlace sin precedentes con 27 tartas distintas, 750 millones de personas y un vestido secreto

Cómo hacer zoque malagueño: la receta de un plato tradicional que es una variante del gazpacho andaluz

Con la zanahoria y el pan como ingredientes estrella, en solo 15 minutos se puede preparar una de las sopas frías más refrescantes y populares de Andalucía

Cómo hacer zoque malagueño: la receta de un plato tradicional que es una variante del gazpacho andaluz

Qué significa el cartel oficial de ‘La bola negra’, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi: la referencia a un mártir convertido en un icono gay

La imagen muestra a Guitarricadelafuente sobre los restos de una estatua de San Sebastián. La película llega a cines el próximo 25 de septiembre

Qué significa el cartel oficial de ‘La bola negra’, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi: la referencia a un mártir convertido en un icono gay

La prensa portuguesa filtra la fecha y el lugar exactos de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: esta misma semana en un lugar inesperado

El programa luso ‘V+Fama’ asegura que ha recibido una invitación con todos los detalles del enlace

La prensa portuguesa filtra la fecha y el lugar exactos de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: esta misma semana en un lugar inesperado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso defiende la compra con dinero público de un ático en Chamberí para reuniones: “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”

Ayuso defiende la compra con dinero público de un ático en Chamberí para reuniones: “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”

Helicópteros españoles vigilan a Rusia por primera vez: el Ejército del Aire incorpora a los NH-90 a la Policía Aérea de la OTAN en Rumanía

El juez Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en el ‘caso Leire Díez’ tras cambiar de criterio sobre su presunto papel en las presiones a la UCO

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

Begoña Gómez cambia de abogado y pide más tiempo al juez Peinado para preparar su defensa

ECONOMÍA

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la hora a la que no se puede hacer ruido por la mañana

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Santiago, Basauri y varios barrios de Gijón y Avilés pasan a ser zonas tensionadas: así se limitarán los alquileres desde este jueves

Las marcas deberán reparar móviles y televisores aunque ya no tengan garantía: así funciona el nuevo derecho europeo

DEPORTES

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla