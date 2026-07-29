El Defensor aragonés abre expediente por la supresión de la asignación a menores migrantes

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Zaragoza, 29 jul (EFE).- La Justicia de Aragón (figura equivalente al defensor del pueblo autonómico), Concepción Gimeno, ha abierto un expediente de oficio ante la supresión de la asignación a los menores migrantes no acompañados que residen en centros de acogida de la región anunciada por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, de Vox.

La institución, que se encarga de velar por los derechos de los aragoneses, ha adoptado esta decisión en ejercicio de sus competencias sobre la protección de la infancia y la adolescencia.

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Con ese objetivo, ha pedido al Departamento que dirige Nolasco información sobre la medida, su fundamento y su ámbito de aplicación, ha informado la institución en una nota de prensa. EFE